"Уничтожение тысячелетней истории": в сети показали последствия подтопа раскопок на Почтовой площади

Место раскопок на Почтовой площади, 16.08.2018 (фото: facebook.com/Музей-на-Поштовій-площі)

На фото видно, что остатки деревянных конструкций практически уничтожены

Непогода в Киеве, которая спровоцировала в ночь на 19 августа масштабное подтопление центральных улиц столицы, не обошла стороной историческую часть города. В сети появились снимки, на которых видно последствия подтопления места археологических работ на Почтовой площади. Серию фотографий на своей facebook-страничке опубликовал столичный активист Виталий Белецкий.

Так, на фото видны все еще немного подтопленные подземные залы раскопок. Повсюду мусор, а древние находки в виде сохранившихся до наших дней деревянных элементов практически полностью уничтожены.

Фото: facebook.com/BeletskiyVitaliy

"Этот пост напрямую связан с праздником Дня Независимости Украины! На этих фото изображено уничтожение тысячелетней истории независимой Киевской Руси-Украины! Посмотрите внимательно на фото. Такое отношение у городских властей к приобретению целой нации", — делится эмоциями активист.

Место раскопок после ливня в ночь на 19 августа (фото: facebook.com/BeletskiyVitaliy)

Некоторые исторические находки накрыты черным полиэтиленом. Однако это не помогло защитить их от воды.

"Так у нас "законсервированны" находки времен Киевской Руси", — иронично описывает увиденное Виталий Белецкий.

"И все это происходит в реальном времени под Почтовой площадью. А на поверхности современный город живет, готовится к празднику и в большинстве не понимает, что мы теряем даже надежду на сохранение уникальных находок. Вот такая "история об истории", — подытожил активист.

Скриншот поста facebook.com/BeletskiyVitaliy

"Вибачте. Але це не консервування. Це пакування на кшталт "груз 200". І навіть не зовсім це. Погодження як до брудного сміття. До сміття, яке заблокувало очікувані гроші. А що до свята і тужливої мантри про незалежність — країна, в якій не працюють закони і громадяни якої роз'єднані, не може бути незалежною", — прокомментировала пост активиста Александра Борисова.

Напомним, ранее в сети опубликовали видео потопа на месте раскопок на Почтовой площади.

"Залило раскопки больше, чем при прорыве магистральной трубы водопровода. Также сильно заливало прошлой осенью. Сейчас к воде, которая течет по земле, добавились ручьи, стекающие по стенам — в том месте, где вода уже нашла проход при аварии", — сообщила тогда активистка Анабелла Морина.

Отметим, что в 2016 году STYLER готовила фоторепортаж о том, как проходят раскопки на Почтовой. Тогда в департаменте культуры КГГА нам сообщили: "Мы обязательно создадим этот музей".

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