"Жахливий злочин": у Києві невідомі знищили сотні сосен

Фото: Колаж РБК-Україна

Злочинці свердлили дрилем глибокі отвори в стовбурі дерева і заливали отруйні хімікати

У кварталі Києва, що знаходиться між Броварським проспектом, вул. Кіото, торговим комплексом "Леруа Мерлен" і метро "Лісова" невідомі знищили сотні сосен. Про це повідомляється в Facebook-акаунті "Центру Моніторингу Влади".

В пості йдеться про те, що ще в червні весь лісовий масив став рудого кольору. А тепер всі дерева одночасно загинули. Невідомі просвердлювали в стовбурі дерева отвори і заливали туди отруйні хімікати. Після чого закупорювали отвори замазкою, щоб рідина не випаровувалася. Так було зроблено з кожним деревом на ділянці.

"Навіщо це робилося, можна тільки здогадуватися. Очевидно, ділянка комусь сподобалася і тут планували побудувати якийсь черговий епіцентр або ашан. А ліс спеціально довели до такого стану, щоб потім його було легше відібрати у лісопаркового господарства", - написано в пості.

Всіх небайдужих активістів, екологів та міських депутатів просять проконтролювати цю ситуацію, адже, якщо винних не знайдуть - вони будуть продовжувати знищувати київські лісопарки варварським методом.

Також у повідомленні зазначено: "Щоб киянам зручніше було зорієнтуватися, де це все відбувається, - прикладаємо скріншоти з Гугл-карти: ось цей лісовий масив на сьогоднішній день перестав існувати, всі дерева одночасно загинули".

Фото: (facebook.com/AuthoritiesMonitoringCenter)

"Звичайно, навесні лісівники займуться цією ділянкою, знесуть сухостій і посадять нові дерева, але безкарним це не повинно залишитися. Думаємо, цю інформацію треба якнайшвидше у будь-який спосіб донести особисто до київського міського голови", - зазначено в повідомленні.

Скріншот поста: (facebook.com/AuthoritiesMonitoringCenter)

Нагадаємо, що у Тернопільській області розгорівся скандал через вирубки лісу.

Раніше в мережі показали фото і відео масштабної вирубки лісів у Дарницькому лісопарковому господарстві та Пущі-Водицком лісі.

Ми писали, що в Польщі протестували проти вирубки лісу в Біловезькій пущі. Наголошується, що до польських активістів приєдналися екологи з Німеччини, Нідерландів, Чехії та інших країн Європи, щоб протистояти тому, що вони вважають руйнуванням природньої ділянки.

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