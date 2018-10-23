"Ужасное преступление": в Киеве неизвестные уничтожили сотни сосен

Фото: Коллаж РБК-Украина

Преступники сверлили дрелью глубокие отверстия в стволе дерева и заливали ядовитые химикаты

В квартале Киева, что находится между Броварским проспектом, ул. Киото, торговым комплексом "Леруа Мерлен" и метро "Лесная" неизвестные уничтожили сотни сосен. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте "Центру Моніторингу Влади".

В посте говорится о том, что еще в июне весь лесной массив стал рыжего цвета. А теперь все деревья одновременно погибли. Неизвестные просверливали в стволе дерева отверствия и заливали туда ядовитые химикаты. После чего закупоривали отверстия замазкой, чтобы жидкость не испарялась. Так было сделано с каждым деревом на участке.

"Зачем это делалось, можно только догадываться. Очевидно, участок кому-то приглянулся и здесь планировали построить какой-то очередной эпицентр или ашан. А лес специально довели до такого состояния, чтобы потом его было легче отобрать у лесопаркового хозяйства", - написано в посте.

Всех неравнодушных активистов, экологов и городских депутатов просят проконтролировать данную ситуацию, так как, если виновных не обнаружат - они будут продолжать уничтожать киевские лесопарки варварским методом.

Также в сообщении указано: "Чтобы киевлянам удобнее было сориентироваться, где это все происходит, - прикладываем скриншоты с Гугл-карты: вот этот лесной массив на сегодняшний день перестал существовать, все деревья одновременно погибли".

Фото: (facebook.com/AuthoritiesMonitoringCenter)

"Конечно, весной лесоводы займутся этим участком, снесут сухостой и посадят новые деревья, но безнаказанным это не должно остаться. Думаем, эту информацию надо как можно быстрее в любой способ донести лично до киевского городского головы", - указано в сообщении.

Скриншот поста: (facebook.com/AuthoritiesMonitoringCenter)

Напомним, что в Тернопольской области разгорелся скандал из-за вырубки леса.

Ранее в сети показали фото и видео масштабной вырубки лесов в Дарницком лесопарковом хозяйстве и Пуще-Водицком лесу.

Мы писали, что в Польше протестовали против вырубки леса в Беловежской пуще. Отмечается, что к польским активистам присоединились экологи из Германии, Нидерландов, Чехии и других стран Европы, чтобы противостоять тому, что они считают разрушением природного участка.

Видео: Депутаты спят