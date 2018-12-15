"Горілку йому привозили в коробках": сидячий разом з Януковичем розповів, як "мотав" строк екс-президент

Фото: Віктор Янукович (UN Photo/Paulo Filgueiras)

Янукович в перший раз пробув у в'язниці півтора року

Українець Михайло Данилевич, який сидів у в'язниці з Віктором Януковичем, розповів, як "мотав" строк втікач, екс-президент України. Зазначимо, що у в'язницю Янукович потрапив 15 грудня 1967 року за пограбування. Йому присудили три роки позбавлення волі, але вийшов він через півтора по амністії. Це був не перший термін, який дали екс-президенту. Потім він попрямував у місця позбавлення волі за нанесення тілесних ушкоджень середнього ступеня під час бійки. З цього моменту пройшов 51 рік.

"Пам'ятаю день, як його привели в чорній робі. На вигляд така нова, блищала. А на ногах добротні черевики. Тримав невелику матерчату сумку. Наші головні з секції попередили одразу: "Живи, мужик, приєднуйся для нашого суспільства. Нікуди не вилазь без відома". Так він і робив. Мився, їв в їдальнях з усіма ту гречку, рис, помідори і фрукти на свята. Але був сам по собі, тримався подалі від усіх. Тільки двоє наближених у нього було - один за квартирну крадіжку сів, другий - кишеньковий. Таких поважають на зоні", - згадував Михайло Данилевич про Януковича.

Фото:Віктор Янукович з дружиною та синами (gorod.lugansk.ua)

За словами українця, "легітимний" любив читати книги і весь час писав комусь листи.

"В колонії Янукович багато читав. Детективи любив. Весь час комусь листи писав. З ним часто радився господар зони Банюк. Янукович не працював у колонії. Замість себе посилав інших", - повідомив Данилевич.

Кожен місяць до екс-президента приїжджали друзі і не з порожніми руками.

"Був запальний. Хтось почне його за душу брати, слово проти нього скаже, він грубо відповість. Скаже коротко головним зеків по секції:" Я його покараю ввечері! "З тим потім розбиралися. Карали просто - додавали до роботи ще дві доби. Горілку йому привозили в коробках. Йому щоразу привозили дві пачки грошей, купюрами в 50 рублів. Щомісяця його відвідували друзі ", - підсумував Данилевич.

Нагадаємо, що екс-гравець "Шахтаря" розповів про щедрість Януковича. За його словами,екс-президент заходив з грошима до спортсменів в роздягальню.