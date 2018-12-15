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"Водку ему привозили в коробках": сидевший вместе с Януковичем рассказал, как "мотал" срок экс-президент

STYLERЖизнь    15.12.2018 - 21:07
"Водку ему привозили в коробках": сидевший вместе с Януковичем рассказал, как "мотал" срок экс-президент
Фото: Виктор Янукович (UN Photo/Paulo Filgueiras)

Янукович в первый раз пробыл в тюрьме полтора года

Украинец Михаил Данилевич, который сидел в тюрьме с Виктором Януковичем, рассказал, как "мотал" срок сбежавший экс-президент Украины. Отметим, что в тюрьму Янукович попал 15 декабря 1967 года за ограбление. Ему присудили три года лишения свободы, но вышел он через полтора по амнистии. Это был не первый срок, который дали экс-президенту. Потом он направился в места лишения свободы  за нанесение телесных повреждений средней степени во время драки. С этого момента прошел 51 год.

"Помню день, как его привели в черной робе. На вид такая новая, блестела. А на ногах добротные ботинки. Держал небольшую матерчатую сумку. Наши главные по секции предупредили его сразу: "Живи, мужик, приобщайся для нашего общества. Никуда не вылезай без ведома". Так он и делал. Мылся, ел в столовых со всеми ту гречку, рис, помидоры и фрукты на праздники. Но был сам по себе, держался подальше от всех. Только двое приближенных у него было - один за квартирную кражу сел, второй - карманник. Таких уважают на зоне", - вспоминал Михаил Данилевич о Януковиче.

&quot;Водку ему привозили в коробках&quot;: сидевший вместе с Януковичем рассказал, как &quot;мотал&quot; срок экс-президент

Фото:Виктор Янукович с женой и сыновьями (gorod.lugansk.ua)

По словам украинца, "легитимный" любил читать книги и все время писал кому-то письма.

"В колонии Янукович много читал. Детективы любил. Все время кому-то письма писал. С ним часто советовался хозяин зоны Банюк. Янукович не работал в колонии. Вместо себя посылал других", - сообщил Данилевич.

Каждый месяц к экс-президенту приезжали друзья и не с пустыми руками.

"Был вспыльчив. Кто-то начнет его за душу брать, слово против него скажет, он грубо ответит. Скажет коротко главным зэкам по секции:" Я его накажу вечером! "С тем потом разбирались. Карали просто - добавляли к работе еще двое суток. Водку ему привозили в коробках. Ему каждый раз привозили две пачки денег, купюрами в 50 рублей. Ежемесячно его посещали друзья ", - подытожил Данилевич.

Напомним, что экс-игрок "Шахтера" поведал о щедрости Януковича. По его словам,экс-президент заходил с деньгами к спортсменам в раздевалку.

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