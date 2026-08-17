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Головна Смачно Не знаєте, куди подіти кабачки? Закрийте цей салат з шампіньйонами на зиму
Смачно 17 серпня 2026 · 17:06

Не знаєте, куди подіти кабачки? Закрийте цей салат з шампіньйонами на зиму

Пікантний смак цієї закуски взимку точно нагадає про тепле літо
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Не знаєте, куди подіти кабачки? Закрийте цей салат з шампіньйонами на зиму

Салат з кабачків і грибів на зиму (зображення згенеровано ШІ)

Якщо кабачків влітку 2026 вродило більше, ніж ви планували, не поспішайте роздавати їх сусідам. Є простий варіант заготівлі, який узимку стане готовою закускою до обіду чи вечері.

Styler з посиланням на відео в Instagram користувача під ніком "veseliyseli" розповідає, як приготувати пікантний салат із кабачків та шампіньйонів, який легко закрити в банки й зберегти до холодного сезону.

Як приготувати салат із кабачків та шампіньйонів

Авторка пропонує не подрібнювати овочі надто дрібно - великі шматочки кабачків і грибів роблять салат більш апетитним.

Інгредієнти

  • кабачки - 1 кг
  • шампіньйони - 500 г
  • цибуля - 2 шт.
  • морква - 2 шт.
  • часник - кілька зубчиків
  • олія - для обсмажування
  • соус сацебелі - за смаком
  • цукор - за смаком
  • сіль - за смаком
  • оцет - для консервації.

Приготування

Підготуйте овочі

Цибулю наріжте півкільцями, моркву натріть на крупній тертці. Кабачки наріжте великими кубиками, а шампіньйони - великими шматочками.

Обсмажте цибулю

У каструлі добре розігрійте олію, додайте цибулю та готуйте приблизно 2 хвилини, поки вона не стане прозорою.

Додайте моркву

Перемішайте її з цибулею та обсмажуйте ще 2 хвилини.

Покладіть гриби

Додайте шампіньйони, перемішайте та готуйте близько 10 хвилин.

Додайте кабачки

Викладіть у каструлю кабачки, додайте цукор, сіль, подрібнений часник і соус сацебелі. Все добре перемішайте та тушкуйте ще приблизно 10 хвилин.

Влийте оцет

Додайте оцет, перемішайте та залиште салат на вогні ще на 5 хвилин.

Розкладіть у банки

Готовий гарячий салат розкладіть у чисті підготовлені банки та щільно закрийте кришками.

Залиште охолонути

Переверніть банки, укутайте їх і залиште до повного охолодження. Після цього закрутку можна перенести на зберігання.

Чому варто спробувати цей рецепт

Головна перевага цієї закрутки - поєднання кабачків, грибів і пікантного сацебелі. Салат виходить не просто овочевим, а з насиченим смаком і приємною гостринкою.

До того ж узимку не доведеться нічого готувати: достатньо відкрити баночку та подати салат до улюбленої страви.

Порада: якщо готуєте закрутку на зиму, особливу увагу приділіть чистоті банок, кришок і правильному зберіганню готової консервації.

Раніше Styler ділився простим рецептом курячих "човників" з соковитою начинкою.

Теги: салаты Рецепти Кабачки
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