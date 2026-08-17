Не знаєте, куди подіти кабачки? Закрийте цей салат з шампіньйонами на зиму

Якщо кабачків влітку 2026 вродило більше, ніж ви планували, не поспішайте роздавати їх сусідам. Є простий варіант заготівлі, який узимку стане готовою закускою до обіду чи вечері.
Styler з посиланням на відео в Instagram користувача під ніком "veseliyseli" розповідає, як приготувати пікантний салат із кабачків та шампіньйонів, який легко закрити в банки й зберегти до холодного сезону.
Як приготувати салат із кабачків та шампіньйонів
Авторка пропонує не подрібнювати овочі надто дрібно - великі шматочки кабачків і грибів роблять салат більш апетитним.
Інгредієнти
- кабачки - 1 кг
- шампіньйони - 500 г
- цибуля - 2 шт.
- морква - 2 шт.
- часник - кілька зубчиків
- олія - для обсмажування
- соус сацебелі - за смаком
- цукор - за смаком
- сіль - за смаком
- оцет - для консервації.
Приготування
Підготуйте овочі
Цибулю наріжте півкільцями, моркву натріть на крупній тертці. Кабачки наріжте великими кубиками, а шампіньйони - великими шматочками.
Обсмажте цибулю
У каструлі добре розігрійте олію, додайте цибулю та готуйте приблизно 2 хвилини, поки вона не стане прозорою.
Додайте моркву
Перемішайте її з цибулею та обсмажуйте ще 2 хвилини.
Покладіть гриби
Додайте шампіньйони, перемішайте та готуйте близько 10 хвилин.
Додайте кабачки
Викладіть у каструлю кабачки, додайте цукор, сіль, подрібнений часник і соус сацебелі. Все добре перемішайте та тушкуйте ще приблизно 10 хвилин.
Влийте оцет
Додайте оцет, перемішайте та залиште салат на вогні ще на 5 хвилин.
Розкладіть у банки
Готовий гарячий салат розкладіть у чисті підготовлені банки та щільно закрийте кришками.
Залиште охолонути
Переверніть банки, укутайте їх і залиште до повного охолодження. Після цього закрутку можна перенести на зберігання.
Чому варто спробувати цей рецепт
Головна перевага цієї закрутки - поєднання кабачків, грибів і пікантного сацебелі. Салат виходить не просто овочевим, а з насиченим смаком і приємною гостринкою.
До того ж узимку не доведеться нічого готувати: достатньо відкрити баночку та подати салат до улюбленої страви.
Порада: якщо готуєте закрутку на зиму, особливу увагу приділіть чистоті банок, кришок і правильному зберіганню готової консервації.
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