Не знаєте, куди подіти кабачки? Закрийте цей салат з шампіньйонами на зиму

Якщо кабачків влітку 2026 вродило більше, ніж ви планували, не поспішайте роздавати їх сусідам. Є простий варіант заготівлі, який узимку стане готовою закускою до обіду чи вечері.

Styler з посиланням на відео в Instagram користувача під ніком "veseliyseli" розповідає, як приготувати пікантний салат із кабачків та шампіньйонів, який легко закрити в банки й зберегти до холодного сезону.

Як приготувати салат із кабачків та шампіньйонів

Авторка пропонує не подрібнювати овочі надто дрібно - великі шматочки кабачків і грибів роблять салат більш апетитним.

Інгредієнти

кабачки - 1 кг

шампіньйони - 500 г

цибуля - 2 шт.

морква - 2 шт.

часник - кілька зубчиків

олія - для обсмажування

соус сацебелі - за смаком

цукор - за смаком

сіль - за смаком

оцет - для консервації.

Приготування

Підготуйте овочі

Цибулю наріжте півкільцями, моркву натріть на крупній тертці. Кабачки наріжте великими кубиками, а шампіньйони - великими шматочками.

Обсмажте цибулю

У каструлі добре розігрійте олію, додайте цибулю та готуйте приблизно 2 хвилини, поки вона не стане прозорою.

Додайте моркву

Перемішайте її з цибулею та обсмажуйте ще 2 хвилини.

Покладіть гриби

Додайте шампіньйони, перемішайте та готуйте близько 10 хвилин.

Додайте кабачки

Викладіть у каструлю кабачки, додайте цукор, сіль, подрібнений часник і соус сацебелі. Все добре перемішайте та тушкуйте ще приблизно 10 хвилин.

Влийте оцет

Додайте оцет, перемішайте та залиште салат на вогні ще на 5 хвилин.

Розкладіть у банки

Готовий гарячий салат розкладіть у чисті підготовлені банки та щільно закрийте кришками.

Залиште охолонути

Переверніть банки, укутайте їх і залиште до повного охолодження. Після цього закрутку можна перенести на зберігання.

Чому варто спробувати цей рецепт

Головна перевага цієї закрутки - поєднання кабачків, грибів і пікантного сацебелі. Салат виходить не просто овочевим, а з насиченим смаком і приємною гостринкою.

До того ж узимку не доведеться нічого готувати: достатньо відкрити баночку та подати салат до улюбленої страви.

Порада: якщо готуєте закрутку на зиму, особливу увагу приділіть чистоті банок, кришок і правильному зберіганню готової консервації.