Не знаете, куда девать кабачки? Закройте этот салат с шампиньонами на зиму

Если кабачков летом 2026 года уродило больше, чем вы планировали, не спешите раздавать их соседям. Есть простой вариант заготовки, который зимой станет готовой закуской к обеду или ужину.

Styler со ссылкой на видео в Instagram пользователя под ником "veseliyseli" рассказывает, как приготовить пикантный салат из кабачков и шампиньонов, который легко закрыть в банки и сохранить до холодного сезона.

Как приготовить салат из кабачков и шампиньонов

Автор предлагает не измельчать овощи слишком мелко - большие кусочки кабачков и грибов делают салат более аппетитным.

Ингредиенты

кабачки - 1 кг

шампиньоны - 500 г

лук - 2 шт.

морковь - 2 шт.

чеснок - несколько зубчиков

масло - для обжаривания

соус сацебели - по вкусу

сахар - по вкусу

соль - по вкусу

уксус - для консервации.

Приготовление

Подготовьте овощи

Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной терке. Кабачки нарежьте большими кубиками, а шампиньоны - большими кусочками.

Обжарьте лук

В кастрюле хорошо разогрейте масло, добавьте лук и готовьте примерно 2 минуты, пока он не станет прозрачным.

Добавьте морковь

Перемешайте ее с луком и обжаривайте еще 2 минуты.

Положите грибы

Добавьте шампиньоны, перемешайте и готовьте около 10 минут.

Добавьте кабачки

Выложите в кастрюлю кабачки, добавьте сахар, соль, измельченный чеснок и соус сацебели. Все хорошо перемешайте и тушите еще около 10 минут.

Влейте уксус

Добавьте уксус, перемешайте и оставьте салат на огне еще на 5 минут.

Разложите в банки

Готовый салат разложите в чистые подготовленные банки и плотно закройте крышками.

Оставьте остыть

Переверните банки, укутайте их и оставьте до полного остывания. После этого закрутку можно перенести на хранение.

Почему стоит попробовать этот рецепт

Главное преимущество этой закрутки - сочетание кабачков, грибов и пикантного сацебели. Салат получается не просто овощным, а с насыщенным вкусом и приятной остротой.

К тому же зимой не придется ничего готовить: достаточно открыть баночку и подать салат к любимому блюду.

Совет: если готовите закрутку на зиму, особое внимание уделите чистоте банок, крышкам и правильному хранению готовой консервации.