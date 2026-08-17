Не знаете, куда девать кабачки? Закройте этот салат с шампиньонами на зиму

Если кабачков летом 2026 года уродило больше, чем вы планировали, не спешите раздавать их соседям. Есть простой вариант заготовки, который зимой станет готовой закуской к обеду или ужину.
Styler со ссылкой на видео в Instagram пользователя под ником "veseliyseli" рассказывает, как приготовить пикантный салат из кабачков и шампиньонов, который легко закрыть в банки и сохранить до холодного сезона.
Как приготовить салат из кабачков и шампиньонов
Автор предлагает не измельчать овощи слишком мелко - большие кусочки кабачков и грибов делают салат более аппетитным.
Ингредиенты
- кабачки - 1 кг
- шампиньоны - 500 г
- лук - 2 шт.
- морковь - 2 шт.
- чеснок - несколько зубчиков
- масло - для обжаривания
- соус сацебели - по вкусу
- сахар - по вкусу
- соль - по вкусу
- уксус - для консервации.
Приготовление
Подготовьте овощи
Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной терке. Кабачки нарежьте большими кубиками, а шампиньоны - большими кусочками.
Обжарьте лук
В кастрюле хорошо разогрейте масло, добавьте лук и готовьте примерно 2 минуты, пока он не станет прозрачным.
Добавьте морковь
Перемешайте ее с луком и обжаривайте еще 2 минуты.
Положите грибы
Добавьте шампиньоны, перемешайте и готовьте около 10 минут.
Добавьте кабачки
Выложите в кастрюлю кабачки, добавьте сахар, соль, измельченный чеснок и соус сацебели. Все хорошо перемешайте и тушите еще около 10 минут.
Влейте уксус
Добавьте уксус, перемешайте и оставьте салат на огне еще на 5 минут.
Разложите в банки
Готовый салат разложите в чистые подготовленные банки и плотно закройте крышками.
Оставьте остыть
Переверните банки, укутайте их и оставьте до полного остывания. После этого закрутку можно перенести на хранение.
Почему стоит попробовать этот рецепт
Главное преимущество этой закрутки - сочетание кабачков, грибов и пикантного сацебели. Салат получается не просто овощным, а с насыщенным вкусом и приятной остротой.
К тому же зимой не придется ничего готовить: достаточно открыть баночку и подать салат к любимому блюду.
Совет: если готовите закрутку на зиму, особое внимание уделите чистоте банок, крышкам и правильному хранению готовой консервации.
Ранее Styler делился простым рецептом куриных "лодочек" с сочной начинкой.