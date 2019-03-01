В школе на Прикарпатье распылили газ: 18 учеников попали в больницу

Фото: коллаж РБК-Украина

Полиция составила на маму подростка админпротокол

В Ивано-Франковской области в городе Надворная ученик распылил баллончик с перцовым газом в классе школы №4. В здании на улице Ломоносова, 7 также размещена гимназия №5. Из-за инцидента из помещения эвакуировали около 250 детей, пока ждали работников пожарно-спасательных подразделений. Как сообщили в секторе коммуникации полиции области, на маму 14-летнего "хулигана" составили административный протокол.

В управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации заявили, что медики на месте происшествия осмотрели 29 учеников и доставили в центральную районную больницу 18 из них.

6 учеников (2005 г.р., 2004 г.р., 2007 г.р., 2008 г.р., 2004 г.р., 2007 г.р.) были госпитализированы с симптомами раздражения верхних дыхательных путей.

Пятерым ученикам (2009 г.р., 2009 г.р., 2006 г.р., 2005 г.р. и 2006 г.р.) после осмотра рекомендовали амбулаторное лечение, а остальных семерых после медосмотра отпустили по домам.

Фото: if.npu.gov.ua

Инцидент произошел 28 февраля. На месте происшествия работало 3 единицы техники и 10 спасателей, медики, сотрудники СЭС и полицейские.

Правоохранители в изъяли у виновника происшествия баллончик и выясняют, как он попал в руки подростку.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2018 года под Киевом подросток распылил перцовый газ в школе №2. В результате инцидента 17 учеников доставили в больницу, где им оказали неотложную медицинская помощь.

Также мы писали о том, что в декабре в Виннице в средней школе №18 ученица 9 класса распылила баллончик с перечным газом в уборной на втором этаже. Это привело к эвакуации школьников из здания.

Напомним, недавно в городе Черноморск Одесской области школьники были госпитализированы в больницу после отравления газом из баллончика.