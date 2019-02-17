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Под Киевом пропал ребенок-иностранец: детали загадочного исчезновения

STYLERНужна помощь    17.02.2019 - 13:02
Под Киевом пропал ребенок-иностранец: детали загадочного исчезновения
Полиция объявила подростка в розыск (иллюстративное фото: РБК-Украина)

Парень выбежал из автомобиля отца и скрылся в неизвестном направлении

В субботу, 16 февраля, в Ирпене пропал Тишаков Сергей – загадочно исчез 17-летний парень, который является гражданином Молдовы. Как стало известно, несовершеннолетний парень около 19:40 находился в автомобиле отца, на ул. Выговского в г. Ирпень он выбежал из машины и скрылся в неизвестном направлении. Об этом рассказывается в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.

"Ирпенским отделом полиции разыскивается несовершеннолетний Тишаков Сергей Петрович, 17 лет, гражданин Молдовы, который 16.02.2019 около 19:40 находясь на ул. Выговского в г. Ирпень, выбежал из автомобиля своего отца и сейчас его местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.

Под Киевом пропал ребенок-иностранец: детали загадочного исчезновения

В Ирпене пропал Тишаков Сергей (фото: facebook.com/KyivOperativ)

На момент загадочного исчезновения ребенок был одет в куртку черного цвета с капюшоном, черные спортивные штаны и кроссовки бренда NIKE черного цвета.

"ПРИМЕТЫ: на вид 17 лет, рост 171 см, худощавого телосложения, волосы темные, короткие, лицо овальной формы, глаза карие, губы тонкие, брови дугообразные", - добавили в сообществе.

При наличии любой информации относительно возможного места нахождения парня сообщать по телефону спецлинии полиции "102" или (04597) 61335 (дежурная часть Ирпенского отдела полиции).

Напомним, что ранее в Киеве пропала 13-летняя девочка.

Также мы писали, что в Днепре женщина оставила маленькую дочь друзьям и пропала.

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