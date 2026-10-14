Даша Астаф’єва, Оля Цибульська та Дмитро Каднай: де зараз учасники "Фабрики зірок-1"
У 2007 році на українській "Фабриці зірок" виступили артисти, чиї імена згодом стали відомими далеко за межами шоу. Одні й досі випускають музику та розвивають власні проєкти, інші змінили професію або країну проживання.
Згадуємо разом зі Styler, як склалися кар’єри учасників першого сезону.
Оля Цибульська та Олександр Бодянський
Оля Цибульська та Олександр Бодянський стали переможцями першого сезону "Фабрики зірок" у складі дуету "Небезпечні зв'язки". Після шоу вони продовжили працювати разом, випустили кілька пісень і мали романтичні стосунки. Однак приблизно через рік їхні шляхи розійшлися. Бодянський поїхав до Росії, а Цибульська зосередилася на сольній кар'єрі в Україні.
“Коли почалася війна, він мені написав: "Оленько, як ти?", я говорю: "Саша, у нас війна, ти що, не бачиш?" І він написав: "Це просто планета Венера від Меркурія, ця зміна поясів...". І я просто не витримала: почала надсилати фото того, що відбувається, статті, які виходили про дітей, яких рятують лікарі і які померли, і все інше, а він сказав: "Це тобі здається, це минеться", - розповідала артистка.
Найімовірніше Олександр Бодянський і далі проживає у Росії, проте у публічному просторі він не з’являється.
Даша Астаф'єва
Після "Фабрики зірок" Даша Астаф'єва стала учасницею гурту NikitA, який здобув популярність завдяки провокаційному сценічному образу та танцювальній попмузиці. Згодом артистка відійшла від поп-сцени і приділяє більше уваги модельній кар’єрі та розвитку української культури. А нещодавно Даша розповіла, чому відмовилась від участі у оновленій "Фабриці зірок".
Один із її найпомітніших проєктів останніх років - застосунок UnderBooks з аудіокнижками українською мовою. Астаф'єва бере участь у розвитку платформи та популяризує читання, зокрема твори українських авторів. У 2025 році вона розповідала про літературний проєкт, присвячений письменниці й мандрівниці Софії Яблонській.
До слова, днями стало відомо, що Астаф’єва читатиме цьогорічний Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Також жінка активно волонтерить та допомагає українському війську.
Дмитро Каднай
Після участі у "Фабриці зірок" Дмитро Каднай продовжив музичну кар'єру та згодом став фронтменом гурту KADNAY. Колектив розвиває власне звучання на перетині попмузики й електроніки. Однією з важливих сторінок його історії стала участь у національному відборі на "Євробачення-2018" з піснею Beat of the Universe.
У 2025 році KADNAY представив альбом "Квітами на глибині". Учасники гурту розповідали про роботу над платівкою та пошук музичної форми, яка відповідала б їхнім творчим задумам. Каднай продовжує виступати й записувати музику, а його кар'єра після телешоу переросла в довготривалий авторський проєкт.
Женя Мільковський
Після першого сезону "Фабрики зірок" Женя Мільковський продовжив займатися музикою, а згодом заснував рок-гурт "Нервы". Колектив став відомим завдяки емоційним пісням про стосунки, дорослішання та особисті переживання. Гурт зібрав значну аудиторію, особливо серед молодих слухачів, і тривалий час працював на російському музичному ринку.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Мільковський виїхав із Росії та публічно висловився проти війни. Його подальша діяльність пов'язана з музикою та концертами за межами Росії.
Елізабет Анум-Дорхусо (BigBeta)
Елізабет Анум-Дорхусо, яка виступала під ім'ям BigBeta, після "Фабрики зірок" продовжила музичну кар'єру. Вона працювала бек-вокалісткою російської співачки Б'янки, а також розвивала власний сценічний проєкт. До повномасштабного вторгнення Елізабет працювала в українському медіапросторі, зокрема на одеському телебаченні. Зараз вона веде шоу “Вечірній покер” та продовжує співати на різних заходах.
У 2022 році вона повернулася до активності в соцмережах, а згодом підтвердила, що перебуває в Росії. Таким чином, на відміну від артистів, які продовжили кар'єру в Україні або виїхали з Росії після вторгнення, BigBeta обрала роботу на російському ринку.
Катя Веласкес
Катя Веласкес після шоу продовжила виступати й співпрацювати з Василем Бондарчуком. Їхні сценічні стосунки переросли в сімейні: пара одружилася та виховує доньку. Згодом подружжя переїхало до США.
У січні 2025 року Василь Бондарчук і Катя Веласкес з'явилися на весіллі Олександра Кривошапка в Чикаго. Їхнє життя нині пов'язане з родиною та виступами за кордоном. Водночас свіжих даних про окремі сольні музичні проєкти Каті небагато.
Аріна Домскі
Після участі в "Фабриці зірок" Аріна Домскі обрала напрям classical crossover - поєднання академічного вокалу із сучасним сценічним звучанням. Вона створювала концертні програми, зокрема Opera Show, і працювала над репертуаром, розрахованим на міжнародну аудиторію. Її творчий шлях відрізняється від попкар'єри багатьох інших учасників проєкту.
У 2024-2025 роках у музичних каталогах Домскі з'являлися композиції та релізи, серед яких альбом Spadok і сингл Santa Lucia. Це свідчить про продовження її музичної діяльності.
Даша Коломієць
Після "Фабрики зірок" Даша Коломієць працювала телеведучою та радіоведучою, займалася диджеїнгом і музичним продюсуванням. Згодом її діяльність змістилася в бік культурних проєктів і міжнародної комунікації про Україну.
Коломієць стала авторкою та продюсеркою проєкту Diary of War, у якому українці діляться особистими історіями про війну, а також заснувала музичний застосунок MusiCures. Вона організовує українські культурні події у США та працює над тим, щоб міжнародна аудиторія краще розуміла український досвід. У її випадку музичне телешоу стало лише початком кар'єри, яка згодом охопила культурну дипломатію й продюсування.
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