Даша Астафьева, Оля Цыбульская и Дмитрий Каднай: где сейчас участники "Фабрики зірок-1"

Оля Цыбульская и Александр Бодянский

Оля Цыбульская и Александр Бодянский стали победителями первого сезона "Фабрики зірок" в составе дуэта "Опасные связи". После шоу они продолжили работу вместе, выпустили несколько песен и имели романтические отношения. Однако примерно через год их пути разошлись. Бодянский уехал в Россию, а Цыбульская сосредоточилась на сольной карьере в Украине.

“Когда началась война, он мне написал: "Оленька, как ты?", я говорю: "Саша, у нас война, ты что, не видишь?" И он написал: "Это просто планета Венера от Меркурия, это изменение поясов...". И я просто не выдержала: и начала отправлять фото того, что происходит, статьи вышедшие про детей, которых спасают врачи и которые умерли, и все остальное, а он сказал: "Это тебе кажется, это пройдет", - рассказывала артистка.

Скорее всего Александр Бодянский продолжает проживать в России, однако в публичном пространстве он не появляется.

Оля Цыбульская (фото: instagram.com/cybulskaya)

Даша Астафьева

После "Фабрики зірок" Даша Астафьева стала участницей группы NikitA, которая получила популярность благодаря провокационному сценическому образу и танцевальной попмузыке. Впоследствии артистка отошла от поп-сцены и уделяет больше внимания модельной карьере и развитию украинской культуры. А недавно Даша рассказала, почему отказалась от участия в обновленной "Фабрике зірок" .

Один из ее самых заметных проектов последних лет - приложение UnderBooks с аудиокнигами на украинском языке. Астафьева принимает участие в развитии платформы и популяризирует чтение, в частности, произведения украинских авторов. В 2025 году она рассказывала о литературном проекте, посвященном писательнице и путешественнице Софии Яблонской.

К слову, на днях стало известно, что Астафьева будет читать Всеукраинский радиодиктант национального единства . Также женщина активно волонтерит и помогает украинскому войску.

Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Дмитрий Каднай

После участия в "Фабриці зірок" Дмитрий Каднай продолжил музыкальную карьеру и стал фронтменом группы KADNAY. Коллектив развивает собственное звучание на пересечении попмузыки и электроники. Одной из важных страниц его истории стало участие в национальном отборе на "Евровидение-2018" с песней Beat of the Universe.

В 2025 году KADNAY представил альбом "Квітами на глубині". Участники группы рассказывали о работе над пластинкой и поиске музыкальной формы, которая отвечала бы их творческим замыслам. Каднай продолжает выступать и записывать музыку, а его карьера после телешоу переросла в долгосрочный авторский проект.

Дмитрий Каднай (фото: instagram.com/dimakadnay)

Женя Мильковский

После первого сезона "Фабрики зірок" Женя Мильковский продолжил заниматься музыкой, а впоследствии основала рок-группу "Нервы". Коллектив стал известен благодаря эмоциональным песням об отношениях, взрослении и личных переживаниях. Группа собрала значительную аудиторию, особенно среди молодых слушателей, и долгое время работала на российском музыкальном рынке.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Мильковский уехал из России и публично высказался против войны. Его дальнейшая деятельность связана с музыкой и концертами вне России.

Женя Мильковский (фото: instagram.com/zhenyamilkovskiy)

Элизабет Анум-Дорхусо (BigBeta)

Элизабет Анум-Дорхусо, выступавшая под именем BigBeta, после "Фабрики зірок" продолжила музыкальную карьеру. Она работала бэк-вокалисткой российской певицы Бьянки, а также развивала собственный сценический проект. До полномасштабного вторжения Элизабет работала в украинском медиапространстве, в том числе на одесском телевидении. Сейчас она ведет шоу "Вечерний покер" и продолжает петь на разных мероприятиях.

В 2022 году она вернулась к активности в соцсетях, а затем подтвердила, что находится в России. Таким образом, в отличие от артистов, продолживших карьеру в Украине или уехавших из России после вторжения, BigBeta выбрала работу на российском рынке.

Элизабет Анум-Дорхусо (фото: instagram.com/bigbeta1)

Катя Веласкес

Катя Веласкес после шоу продолжила выступать и сотрудничать с Василием Бондарчуком. Их сценические отношения переросли в семейные: пара обручилась и воспитывает дочь. Впоследствии супруги переехали в США.

В январе 2025 года Василий Бондарчук и Катя Веласкес появились на свадьбе Александра Кривошапко в Чикаго. Их жизнь сейчас связана с семьей и выступлениями за границей. В то же время свежих данных об отдельных сольных музыкальных проектах Кати немного.

Екатерина Веласкес с Василием Бондарчуком (фото: instagram.com/bondarchuk_va)

Арина Домская

После участия в "Фабриці зірок" Арина Домски избрала направление classical crossover - сочетание академического вокала с современным сценическим звучанием. Она создавала концертные программы, в частности Opera Show, и работала над репертуаром, рассчитанным на международную аудиторию. Ее творческий путь отличается от попкарьеры многих других участников проекта.

В 2024-2025 годах в музыкальных каталогах Домски появлялись композиции и релизы, среди которых альбом Spadok и сингл Santa Lucia. Это свидетельствует о продолжении ее музыкальной деятельности.

Арина Домский (фото: instagram.com/arinadomski)

Даша Коломиец

После "Фабрики зірок" Даша Коломиец работала телеведущей и радиоведущей, занималась диджеингом и музыкальным продюсированием. Впоследствии ее деятельность сместилась в сторону культурных проектов и международной коммуникации об Украине.

Коломиец стала автором и продюсером проекта Diary of War, в котором украинцы делятся личными историями о войне, а также основала музыкальное приложение MusiCures. Она организует украинские культурные события в США и работает над тем, чтобы международная аудитория лучше понимала украинский опыт. В ее случае музыкальное телешоу стало лишь началом карьеры, впоследствии охватившей культурную дипломатию и продюсирование.