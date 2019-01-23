100 роз, томос и ядерное оружие: юбиляр Филарет обратился к украинцам

Фото: коллаж РБК-Украина

Поздравить юбиляра во Владимирском соборе собрался епископат и духовенство со всей Украины

В Киеве во Владимирском кафедральном соборе почетный патриарх ПЦУ Филарет, которому сегодня исполнилось 90 лет, на торжественном богослужении обратился к украинцам с речью. В среду, 23 января, в литургии приняли участие епископат и духовенство со всей Украины.

Когда ему вручили 91 розу, Филарет пошутил: "Можно было и 100".

Герой Украины поблагодарил всех собравшихся за то что пришли помолиться вместе с ним, "за мое здоровье и за то, что Господь дал такие долгие годы".

"Но кроме долгих лет дал силу. Силу, которая дает возможность работать", - подчеркнул Филарет.

Он признался, что для него стало большой наградой то, что украинскую церковь признали автокефальной не только Вселенский патриарх, от которого был получен томос, но и другие.

Филарет (фото: Виталий Носач, РБК-украина)

"Потому что в 1992 году, когда нас осталась небольшая горстка, а все архиереи и доховенство предали Украину и украинскую церковь, и тогда мало кто думал, что будет автокефальная церковь, и будет признана. Мало кто верил. Но я был убежден, что будет это время.

Почему я был уверен? Потому что Господь открыл, что это будет верный путь в будущее. То есть независимая церковь и независимое государство...

Бог не может говорить неправду, не может ставить на дорогу, которая приводит в никуда, а ставит на ту дорогу, которая приводит к победе.

И поэтому я рад, что пришло это время. Но, дорогие братья и сестры, Бог помогает своей божественной благодатью, но тем, кто хочет, кто работает. А кто не хочет и не работает, от того божественная благодать отступает. А с кем она есть, тот человек непобедим. Не потому, что он такой мудрый, а потому, что в нем находится непобедимая божественнна сила", - сказал Филарет собравшимся.

Филарет (фото: Виталий Носач, РБК-украина)

Также почетный патриарх добавил, что хоть "мы малые были, ничтожные, как горчичное зерно, но победили, получив томос".

Филарет подчеркнул, что это не окончательная победа, так как еще не объединили все украинское православие в единую украинскую независимую автокефальную православную церковь.

"И это наша задача. Наша задача победить агрессора на Востоке. И победим обязательно, потому что правда с нами. Мы миролюбивая страна. Чужой земли за всю свою историю никогда не завоевывали", - сказал он и привел пример, что будучи третьей ядерной страной после развала СССР Украина добровольно отказалась от ядерного оружия.

"Никто не отдал, только мы. Почему? Потому что миролюбивые. И нас обманули те, кто гарантировал неприкосновенность нашей территории", - отметил Филарет.

В связи с этим он подчеркнул, что Бог не может быть с тем, кто обманывает, поэтому Украина обязательно победит агрессора.

"И нам нужно тогда жить по заповедям Божьим", - добавил священослужитель.

facebook.com/PatriarchPhilaret

Как сообщалось ранее, Филарет рассказал о досадном случае с Януковичем и сообщил, что экс-президент негативно относился к его церкви.

Также Филарет ранее говорил о том, что Москва будет стараться расколоть епископат Поместной церкви.

Напомним, недавно бывший предстоятель УПЦ КП Филарет подробно рассказал об этапах создания единой автокефальной поместной церкви.