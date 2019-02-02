Навсегда останемся родными: Собчак впервые прокомментировала свой развод

Она призналась, что их семья переживает не лучшие времена

Российская телеведущая и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак впервые рассказала о сложностях в семейной жизни с Максимом Виторганом. Пока что она лишь намекнула на то, что в их супружеских отношениях есть серьезные проблемы, но уклонилась от вопроса о предстоящем разводе, об этом пишут росСМИ.

Служи о разводе звездной пары, которая воспитывает совместного сына Платона, распространились после интервью скандалистки Божены Рынски, в котором она рассказала, что Собчак уже давно состоит в отношениях с другим мужчиной.

А после драки Максима Виторгана с предполагаемым любовником телеведущей Константином Богомоловым, расзоворы о разводе вспыхнули с новой силой. Ксению даже пытались обманом заманить на телевидение, чтобы взять комментарий о разводе. Однако ведущая упорно молчала.

Недавно в эфире одной из программ на росТВ телеведущая таки решилась прокомментировать кризис в браке. По словам Ксении, она действительно столкнулась с тяжелым жизненным этапом, но пока не готова говорить о возможном разводе. К Виторгану Собчак относится с большим уважением, ведь он является отцом ее сына Платона.

"Максим навсегда останется для меня человеком родным, близким, папой нашего любимого сына. В этом смысле мы навсегда с ним родственники и близкие люди... Я точно сделаю все, чтобы Платон был счастлив, любим. Знал, что у него есть прекрасный папа и замечательная мама", - сказала Ксения.

На вопрос ведущего программы о возможном разводе Ксения уклончиво ответила, что "не готова говорить об этом".

К слову, недавно Ксения посетила Киев, несмотря на свой статус в "Базе Миротворца". Во время визита она успела высказаться о томосе и президенте Порошенко.