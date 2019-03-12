Ты сыграл главную роль: Лолиту постигла тяжелая утрата

Коллаж РБК-Украина

Милявская сообщила о потере близкого человека

Лолита Милявская, которая недавно снова отличилась негативными высказываниями в адрес украинцев, сообщила о том, что не стало ее близкого человека. Об этом артистка написала на своей странице в Instagram.

Милявская написала трогательные слова и опубликовала фотографию мужчины на скутере. Так как она не сообщила имя этого человека, то поклонники начали выяснять, о ком идет речь.

Оказалось, что это гражданский муж Милявской – бизнесмен Арнольд Спиваковский, с которым певица прожила несколько лет в начале 90-х годов. Он был директором легендарной московской гостиницы "Пекин", а также в СМИ его имя фигурировало в связи с криминальным бизнесом. Два года назад Спиваковский был задержан в Испании по подозрению в финансовых махинациях, а ранее его обвиняли в хранении наркотиков.

В жизни Лолиты Милявской он сыграл важную роль и помогал ей в развитии карьеры в 90-х годах. Спиваковскому был 51 год. Причины его смерти на данный момент неизвестны.

"В моей жизни, ТЫ сыграл Главную роль... ТЫ... Бесполезны слова утешения, произнесенные любыми людьми… Люблю всех, кого ТЫ Любил на этой Земле. Обещаю не оставлять...", - так подписала фотографию Милявская.

Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

Напомним, ранее мы писали о том, что Лолита Милявская призналась, что серьезно заболела.

А также рассказывали о том, что Лолита сделала неожиданное заявление о Крыме.