Порошенко был моим другом: главный пропагандист РФ стал посмешищем

Скандальный выпуск видеоблогера набрал рекордное количество дизлайков

Путинский топ-пропагандист Дмитрий Киселев в программе видеоблогера Юрия Дудя оправдался за былую "дружбу" с президентом Украины Петром Порошенко.

Он заявил, что дружил с Порошенко в "широком смысле этого слова". Также Киселев вспомнил как нарядился в костюм повара, поджарил на огромной сковороде картошку и угостил Порошенко.

По словам пропагандиста Кремля, президент, который является сейчас основной мишенью программы Киселева, ранее входил в его "широкую дружную компанию".

"У меня был клуб - компания в Киеве, которая имела название "Сковорода". Это очень интересный человек, который мечтал создать единый словянский язык. А это якобы игра слов, фамилия Сковорода, и я купил большую паэльеру, жарил картошку, как какое-то шоу на собраниях клуба", - пояснил Киселев.

На вопрос, почему же теперь он так беспощадно критикует Порошнеко, Киселев рассказал, что с того времени много чего изменилось.

Кстати, Киселев запретил монтировать интервью с собой. В результате выложили час сорок, "полнометражное кино".

Отметим, что Юрий Дудь вызвал шквал возмущения среди пользователей за такого гостя и уже получил 115 тысяч дизлайков против 61 тысячи лайков. Это первая программа, в которых негативные отзывы перевесили положительные.

Под видео уже более 50 тысяч комментариев, среди которых преобладают отрицательные, в которых Дудя жестко критикуют за такого гостя.

"Только в моей стране главный ведущий, главного государственного канала набирает рекордное для этого (вДудь) канала, количество дизлайков!" - написал один из пользователей.

"Есть люди-профессионалы. Их еще можно назвать "акулы" своего дела. И когда кто-то из "мелких моллюсков", который посчитал себя уже хищником, пытается эту "акулу" съесть, сам становится пищей. На ком в следующий раз "обосрется" Дудь? Предлагаю Соловьева!" - отметил другой пользователь.

Скриншот YouTube/вДудь

"Меня вырвало. Совпадение?! Не думаю", - пошутил еще один из тех, кто пытался пересмотреть интервью.

"Более гнилого гостя надо постараться переплюнуть, ты превзошел себя вДудь, прекрасно обос*ав своих зрителей, позвав его", - написал комментатор.

"Главное достижение этого интервью - это то, как оправдывается Кисель", - отметил юзер.

Скриншот YouTube/вДудь

Видео: YouTube/вДудь

Напомним, ранее мы писали о том, что пропагандистка Путина Мария Захарова снова опозорилась в соцсетях из-за своей поездки в Душанбе.

А также сообщали, что еще одна кремлевская пропагандистка, руководитель телеканала Russia Today Маргарита Симоньян в своем блоге написала о том, как ей плюнули в лицо.

Кстати, российская актриса Лия Ахеджакова недавно открыто заявила о фальсификации и пропаганде на российском телевидении.