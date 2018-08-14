Кого сыграл Дмитрий Лаленков в ситкоме "Марк + Наталка"

Герои сериала "Марк + Наталка" (пресс-служба)

Актер Дмитрий Лаленков поделился эмоциями от работы в проекте

Канал ICTV активно готовится к запуску ситкома "Марк + Наталка". Недавно Дмитрий Лаленков появился на съемочной площадке ситкома. Как оказалось, актер будет играть роль экранного отца Марка.

По мнению Дмитрия, переснять проект было замечательной идеей и он с радостью согласился принять участие.

"Я очень положительно отношусь к тому, что снимают обновленную версию "Леся + Рома", которая будет называться теперь "Марк + Наталка". Выросло уже новое поколение, когда мы начинали в 2004 году снимать, все было по-другому были другие шутки, другие темы для обсуждения. Сегодня же людям хочется чего-то нового и веселого. Очень рад, что меня пригласили сыграть роль именно отца Марка, это выглядит очень символично. Я пошел с большим удовольствием, не ставя особых условий для продюсеров", – комментирует Дмитрий.

Напомним, что Дмитрий Лаленков сыграл роль Ромы в первом русскоязычном ситкоме "Леся + Рома", который пользовался популярностью в течение 12 лет.

Что касается "Марк + Наталка", то уже в сентябре зрителей ICTV ждут премьерные выпуски.

Напомним, стали известны имена новых героев в перезапуске ситкома "Леся + Рома".

К слову, популярный сериал 1990-х годов "Альф" вернется на экраны. Перезапуском ситкома займется Warner Bros. Television. Отмечается, что проект пока что на ранней стадии и в поисках сценариста.

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