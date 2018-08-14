Кого зіграв Дмитро Лаленков у сіткомі "Марк + Наталка"

Герої серіалу "Марк + Наталка" (прес-служба)

Актор Дмитро Лаленков поділився емоціями від роботи в проекті

Канал ICTV активно готується до запуску ситкому "Марк + Наталка". Нещодавно Дмитро Лаленков з’явився на знімальному майданчику ситкому. Як виявилось, актор буде грати роль екранного батька Марка.

На думку Дмитра, перезняти проект було чудовою ідеєю та він з радістю погодився взяти участь.

"Я дуже позитивно ставлюсь до того, що знімають оновлену версію "Леся + Рома", яка буде називатись тепер "Марк + Наталка". Виросло вже нове покоління, коли ми починали в 2004 році знімати, все було по-іншому були інші жарти, інші теми для обговорення. Сьогодні ж людям хочеться чогось нового і веселого. Дуже радий, що мене запросили зіграти роль саме батька Марка, це виглядає дуже символічно. Я пішов із великим задоволенням не ставлячи особливих умов для продюсерів", – коментує Дмитро.

Нагадаємо, що Дмитро Лаленков зіграв роль Роми в першому російськомовному ситкомі "Леся + Рома", який користувався популярністю протягом 12 років.

Що стосується "Марк + Наталка", то вже у вересні глядачів ICTV чекають прем'єрні випуски.

Нагадаємо, стали відомі імена нових героїв у перезавантаженні ситкому "Леся + Рома".

До речі, популярний серіал 1990-х років "Альф" повернеться на екрани. Перезапуском ситкому займеться Warner Bros. Television. Зазначається, що проект поки що на ранній стадії і в пошуках сценариста.

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