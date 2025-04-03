Імад Ашур - про реванш над "Вересом", підготовку до "Карпат" і пріоритети сезону

"Полісся" перемогло "Верес" у рамках чвертьфіналу Кубку України. Матч між командами був напруженим, але у підсумку до півфіналу пройшли саме житомиряни. Єдиний гол у цьому поєдинку на 93 хвилині першого овертайму забив уругваєць Батіста. Таким чином, житомирський колектив у півфіналі зупиниться з "Шахтарем". Базова дата проведення поєдинку - 23 квітня.

В інтервʼю РБК-Україна головний тренер "Полісся" Імад Ашур розповів про перебіг поєдинку у Рівному, настанови у перерві, відновлення гравців та підготовку до наступного матчу УПЛ проти "Карпат".

– Імаде, розкажіть, які у вас враження від поєдинку проти "Вереса"?

– Ну проти "Вереса" на їхньому стадіоні важко грати, незалежно від того, чи це кубок, чи чемпіонат. Ми переконалися в цьому у минулому турі. Ми знали, що цей матч буде важким, до того ж, було важке поле та і загальний контекст поєдинку теж був непростим. Тому, задля результату довелося віддати багато сил і я радий, що хлопці віддали все для того, щоб перемогти.

– У матчі УПЛ ви поступилися "Вересу" з різницею у 4 голи. Чи було у вас бажання помститися за це рівнянам?

– Тут, я думаю очевидно, що було бажання взяти реванш за попередню гру, адже це питання гідності та питання честі. Так чи інакше, після подібних матчів хочеться терміново виправити. На жаль, перерва на матчі збірних вплинула на нас не найкращим чином. Проте, нам вдалося здобути результат у матчі з ЛНЗ, який був за контекстом схожий до матчу проти "Вересу" і повторюся, що я радий, бо хлопці ділом доказали, що вони готові битися за свою честь та гідність.

– Враховуючи те, як проходив поєдинок, чи були у "Полісся" шанси здобути перемогу ще в основний час?

– Якщо дивитися на гру, то перший тайм був точно не оптимальним. Був такий період, де ми занадто хвилювалися, щоб нівелювати план суперника, який був у першому матчі. У другому таймі після певних коректив ми змогли стабілізувати гру. Суперник не міг скористатися своїми нагодами, адже ми це мінімізували. Також, повторюся, що поле було не в дуже хорошому стані. Однак, я думаю що у нас не було достатньої кількості моментів, щоб завершити гру в основний час. На мою думку, ця гра була до першого забитого голу.

– Чи можете поділитися, які настанови ви давали у перерві після першого тайму?

– Взагалі після першого тайму було чимало настанов, також аналітики певну інформацію нам дали і так само гравці про свої відчуття розповіли.

– Не кожного дня доводиться футболістам грати по 120 хвилин. Як це вплинуло на гравців? Чи плануєте ви провести ротацію у наступному матчі проти "Карпат"?

– Перш ніж говорити про ротацію, треба говорити про відновлення. Зараз ми знаходимося у цьому процесі. Якщо враховувати цей матч та приїзд гравців зі збірної, то це все акумулюється. Ближче до матчу проти львівського клубу ми будемо розуміти, у якому стані підходимо до гри, але ротацію я точно не виключаю.

– Гравці "Полісся" отримали багато жовтих карток у овертаймі. В чому причина таких дій? Чи можна сказати, що у футболістів здавали нерви через напружений поєдинок?

– Кількість жовтих карток у цьому матчі та те, кому вони були видані це вже прерогатива арбітра. На мою думку, у цьому поєдинку було багато таких бійцівських ситуацій, які іноді порушували межі дозволеного. Чи мали ми отримати ті жовті картки, які отримали? - Можливо. Чи мав суперник отримати більше жовтих? - Можливо. Я вдячний хлопцям, якщо вони грають віддано у таких ситуаціях.

З приводу того, чи здавали нерви у гравців, то цього точно не було. Якщо б у футболістів здавали нерви, то ми б не змогли втримати результат, а так, ми здобули перемогу.

– Що думаєте з приводу інших матчів чвертьфіналу Кубку України?

– Ви бачили, що всі матчі другого ігрового дня закінчилися з рахунком 1-0. Це свідчить про те, що всі хотіли виграти і у всіх була запекла боротьба. Можливо, такі матчі є не дуже видовищними для глядачів, але на першому місці стоїть питання результату.

– Чи можна казати про те, що після виходу до півфіналу Кубок України є для вас більш пріоритетним турніром, ніж УПЛ?

– В нас кубок - це турнір, в якому ми пройшли далі, до півфіналу, а пріоритет ми будемо віддавати кожному матчу, незалежно від того, який це турнір.

Інші матчі чвертьфіналу

У рамках чвертьфіналу КУ 2024/2025, окрім матчу між "Поліссям" та "Вересом" були зіграні такі матчі:

"Динамо" здолало "Рух" з мінімальним рахунком завдяки голу Олександра Піхальонка на 43 хівилині.

"Шахтар" не без проблем переміг "Олександрію". Єдиний гол у запеклому поєдинку забив Кевін.

А "Буковина" у домашньому матчі взяла гору над "Вікторією". Матч закінчився з рахунком 2-1.

У півфіналі між собою зустрінеться:

"Полісся" - "Шахтар"

"Буковина" - "Динамо".

Фінал пройде 14 травня на Центральному стадіон у місті Житомир.