5 вещей, которые не пустят бедность в ваш дом

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Сохранить уют и достаток в вашем доме очень просто

Бедность может прийти в дом, когда ее совсем не ждешь. Советы старины помогут избежать ошибок и сохранить в доме достаток. Об этом сообщают "Слова и Фразы".

Отпугивает финансовое благополучие элементарные вещи. Главное перестать делать то, что провоцирует бедность и скандалы на почве безденежья. Соблюдайте эти правила, и деньги не будут "убегать сквозь пальцы".

Никогда не выносите мусор вечером

Это элементарное действие может не только стать причиной отсутствия финансов, но и навлечь неприятности. Лучше всего наводить порядок в доме утром. Важно еще выбрасывать мусор в непрозрачных пакетах, чтобы никто его не разглядывал, когда вы идете с ним по лестничной клетке или по улице.

Не накапливайте хлам

Вещи, которые притягивают бедность, найдутся в каждом доме, и ваше дело от них обязательно избавляться. Это пустые ненужные бутылки, старые газеты и журналы, рваная и уже точно ненужная одежда, грязная и порванная обувь, любая посуда со щербинкой или осколком.

Раз в неделю проводите в доме генеральную уборку, и не бойтесь избавиться от всего ненужного. Заглядывайте в кладовки, шкафы, на балконы. Вовремя избавляйтесь от пыли и паутины – они притягивают отрицательную энергию.

Никогда не разбрасывайте деньги по дому и не кладите их на обеденный стол

Деньги не любят когда ими пренебрегают, иначе они просто не будут у вас задерживаться. Каждая купюра и монета должна находиться в кошельке или портмоне на своем месте.

Не одалживайте деньги вечером, и когда Луна находится в убывающей фазе

В указанные периоды очень велика вероятность, что больше вы своих денег никогда не увидите.

Одалживать средства можно на растущую Луну, тогда у вас получится избежать финансовых трудностей.

Не стойте на пороге, и не передавайте ничего через порог

В старину порог считался сакральным местом в доме, и не внимательное отношение к нему отрицательно скажется не только на вашем денежном благополучии, но и на обстановке во всем жилище.

Ранее сообщалось, что в Киевской области мать семейства пыталась зарезать своего 13-летнего сына канцелярским ножом, потому что была в состоянии глубокой депрессии из-за бедности.

Также названы 5 привычек, от которых появляются морщины.

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