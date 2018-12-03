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5 речей, які не пустять злидні у вашу оселю

STYLERЖиття    03.12.2018 - 21:00
5 речей, які не пустять злидні у вашу оселю
Колаж РБК-Україна

Зберегти затишок і добробут у вашому домі дуже просто

Бідність може прийти в дім, коли її зовсім не чекаєш. Поради старовини допоможуть уникнути помилок і зберегти в домі достаток. Про це повідомляють "Слова і Фрази".

Відлякує фінансове благополуччя елементарні речі. Головне перестати робити те, що провокує бідність і скандали на ґрунті безгрошів'я. Дотримуйтесь цих правил, і гроші не будуть "тікати крізь пальці".

Ніколи не виносьте сміття ввечері

Це елементарна дія може не тільки стати причиною відсутності фінансів, але і накликати неприємності. Найкраще наводити порядок в будинку вранці. Важливо ще викидати сміття в непрозорих пакетах, щоб ніхто його не розглядав, коли ви йдете з ним по сходовій клітці або по вулиці.

Не накопичуйте мотлох

Речі, які притягують бідність, знайдуться в кожному будинку, і ваша справа від них обов'язково позбавитися. Це порожні непотрібні пляшки, старі газети і журнали, рваний і вже точно нікому непотрібний одяг, брудне і порване взуття, будь-який посуд з щербинкою або осколком.

Раз на тиждень проводьте у будинку генеральне прибирання, і не бійтеся позбавитися від непотрібу. Заглядайте ц комори, шафи, на балкон. Вчасно позбавляйтеся від пилу та павутиння – вони притягують негативну енергію.

Ніколи не розкидайте гроші по будинку і не кладіть їх на обідній стіл

Гроші не люблять, коли ними нехтують, інакше вони просто не будуть затримуватися. Кожна купюра та монета має знаходитись в гаманці або портмоне на своєму місці.

Не позичайте гроші ввечері та коли Місяць знаходиться у вибуваючій фазі

У зазначені періоди дуже велика ймовірність, що більше ви своїх грошей ніколи не побачите.

Позичати кошти можна на зростаючий Місяць, тоді у вас вийде уникнути фінансових труднощів.

Не стійте на порозі, й не передавайте нічого через поріг

В старовину поріг вважався сакральним місцем у будинку, і неуважне ставлення до нього негативно позначиться не тільки на вашому грошовому благополуччі, але й на обстановці в усьому житлі.

Раніше повідомлялося, що в Київській області мати сімейства намагалася зарізати свого 13-річного сина канцелярським ножем, бо була в стані глибокої депресії з-за бідності.

Також названі 5 звичок, від яких з'являються зморшки.

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