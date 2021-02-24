Clubhouse: недоступность, двойник Брэда Питта и первые заработки

Кто не в курсе, Clubhouse - социальная сеть, где можно общаться голосом . Создаются специальные комнаты по интересам с модераторами, спикерами и слушателями.

Сегодня пользователи социальных сетей поделились на три группы. Первые уже имеют планы на вечер, слушая диалоги в комнатах или даже выступая спикерами. Вторые только решились попробовать новинку и находятся в поисках инвайтов. Третьи же критикуют социальную сеть и ждут, когда Clubhouse будет доступен на Android.

Clubhouse можно сравнить с огромным базаром! Вы ходите от прилавка к прилавку, покупатели спрашивают стоимость, продавцы нахваливают товар. Рядом обсуждают политику, цены и то, куда все катится. Одним словом, все общаются. Так и в соцсети - есть комнаты по интересам. В одной можно послушать о здоровом питании, в другой - о работе с блогерами, а в третьей всех собрал кто-то из топа богатейших украинцев, чтобы рассказать о первом заработанном миллионе.

Секрет популярности

Facebook понемногу сдает позиции, превращаясь в трибуну хейта и политических обсуждений. Кому нужен конкретный контент, переходят в Telegram, любители визуала - в Instagram, фанаты видео - в YouTube. А желающие поговорить и послушать уже находятся в Clubhouse.

Это социальная сеть, где можно общаться здесь и сейчас. Созваниваться с друзьями или деловыми партнерами, проводить летучки. Выполнять все то, что уже привыкли в Zооm, но проще. Более того, Clubhouse - идеальный вариант для тех, кто слушал YouTube, а не смотрел его.

Голосовая соцсеть сделала то, что не смогли дать пользователям Facebook, Instagram или подкасты - ощущение участия при встрече друзей, посиделках или просто вариант подслушать чужие беседы без обязательств.

Здесь можно услышать человека, с которым вряд ли получилось бы встретиться в реальной жизни, или того, кого уже не затянешь на эфир в Instagram. Можно задать вопросы режиссеру или звезде и услышать ответ. Драйвером Clubhouse стал Илон Маск, который позвал присоединиться к эфиру Путина. А через пару дней родственница президента РФ зашла в комнату, где журналист обсуждал проведенное о ней расследование. Героиня материала даже ответила на несколько вопросов. Где еще такое возможно?

Эффект недоступности

Казалось бы, многие не любят голосовые сообщения, а для их авторов уже приготовили специальный котел в аду. И вдруг голосовая соцсеть взлетает со скоростью звука. Немалую роль сыграл эффект недоступности. Попасть в Clubhouse можно только по приглашению и пока лишь владельцам iPhone. Люди хотят быть в числе избранных, а если учесть, что достаточно 5% активных людей, чтоб повлиять на остальных, то успех предопределен.

За последние две недели количество пользователей в мире выросло с 3,5 до 8,1 миллиона. Любопытна география: больше всего в сети регистрируются жители Британии, Японии, Бразилии, Турции. Количество украинских пользователей пока составляет под 100 тысяч.

Какое будущее у социальной сети? Есть мнение, что пользователи уже пресытились видеоконтентом, ставки на который делают YouTube, Facebook и Periscope. Теперь дело за аудио.

К слову, прослушивая англоязычные комнаты, можно сделать вывод, что американские селебрити, с интересом зарегистрировавшиеся вначале, теперь более сдержанны. Говорят, что внимание к ним через Clubhouse… размывается.

На прошлой неделе одну из бесед по проблемам климата инициировал аккаунт bradpitt, комната привлекла немало внимания, собрала других звезд. Но в конце дискуссии модератор признался, что на самом деле он лишь двойник Брэда Питта. К верификации в Clubhouse пока также остаются вопросы.

Ну и последний немаловажный момент - на прошлой неделе Facebook объявил о разработке аудиочата, схожего с Clubhouse. Сможет ли Давид противостоять Голиафу или будет сметен либо просто куплен?

Новые профессии

Определенную роль на развитие Clubhouse окажет монетизация, пока таковой официально нет в приложении. Но и Facebook сначала наращивал массу, а уже потом предложил рекламные возможности. Тем не менее часть брендов и экспертов уже находятся в поисках возможностей засветиться в приложении. Рассмотрим некоторые из них:

Набрать подписчиков и повысить экспертность. Можно создать свою персональную комнату и проводить регулярные встречи со всеми желающими. Прекрасная возможность повысить лояльность к бренду и ответить на актуальные вопросы. Одна компания уже заявила о готовности проводить открытое собеседование через Clubhouse, а другая - разыграть инвайт среди подписчиков.

Можно создать свою персональную комнату и проводить регулярные встречи со всеми желающими. Прекрасная возможность повысить лояльность к бренду и ответить на актуальные вопросы. Одна компания уже заявила о готовности проводить открытое собеседование через Clubhouse, а другая - разыграть инвайт среди подписчиков. В Clubhouse можно проводить собрания, созвоны с друзьями и даже организовывать пресс-конференции. Записывать разговоры запрещено, поэтому спикеры могут быть более свободными в высказываниях (хотя если очень нужно, то ограничение можно обойти).

Записывать разговоры запрещено, поэтому спикеры могут быть более свободными в высказываниях (хотя если очень нужно, то ограничение можно обойти). Нетворкинг. Общайтесь, заводите новые знакомства, прокачивайте ораторские навыки. Если вас пригласили в качестве спикера в комнату, то после удачного спича подписчиков прибавится. Если учесть связь аккаунта с Instagram и Twitter, косвенно произойдет переливание аудитории в другие соцсети.

Общайтесь, заводите новые знакомства, прокачивайте ораторские навыки. Если вас пригласили в качестве спикера в комнату, то после удачного спича подписчиков прибавится. Если учесть связь аккаунта с Instagram и Twitter, косвенно произойдет переливание аудитории в другие соцсети. Зарабатывайте. Несмотря на отсутствие правил по монетизации, можно получать деньги за приглашение в закрытые комнаты или осваивать новые профессии. Например, на сервисе удаленной работы Freelancehunt уже появились проекты, в которых требуются модераторы, ведущие комнат и дизайнеры аватарок для Clubhouse.

Регистрируйтесь, общайтесь и помните, что максимум выгоды от новой соцсети часто получают те, кто регистрируется в числе первых.