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Евгений Карась рассказал, когда закончится война: "в августе попарим ножки в Севастополе"

Новина українською →
Четверг 05 мая 2022 10:25
Евгений Карась рассказал, когда закончится война: "в августе попарим ножки в Севастополе" Евгений Карась (фото: t.me/KARAS_EVGEN)
Автор: Дмитрий Войналович

Война России против Украины может закончиться уже этим летом. Конечно же, речь идет о победном для нашего государства завершении военных действий.

Такое мнение высказал активист и воин ВСУ Евгений Карась в эфире "Зіркового шляху" на канале "Украина".

Когда закончится война

Карась, которого называют "лысым из ВСУ, который умеет успокоить", убежден: уже в мае Украина получит немало вооружение от западных партнеров.

Это поможет нашей стране уже этим летом одолеть врага.

Евгений Карась рассказал, когда закончится война: &quot;в августе попарим ножки в Севастополе&quot;

Евгений Карась (фото: t.me/KARAS_EVGEN)

Но о точных датах, сколько еще продлится война за независимость, пока сложно говорить.

"Когда это завершится у нас, оно возникнет во многих уголках мира. Это как с коронавирусом. У кого первым было, про того все и забыли", - говорит военный.

"Все выглядит так, что в июне начнется контрнаступление, не знаю, какой будет динамика, ход, но мы себе планируем в августе попарить ножки в Севастополе", - добавляет он.

Евгений Карась рассказал, когда закончится война: &quot;в августе попарим ножки в Севастополе&quot;

Евгений Карась защищает Украину на фронте (фото: t.me/KARAS_EVGEN)

Россия применит ядерное оружие?

Также в эфире Евгений высказался о вероятности применения Путиным и его прихвостнями ядерного оружия.

По мнению воина, ядерный удар со стороны РФ мало вероятен.

"Это лишь заготовка России под дипломатические переговоры, чтобы выйти из конфликта", - уверен Карась.

Он считает, что хозяин Кремля будет использовать аргумент, что он имеет доступ к ядерному оружию, исключительно для нагнетания атмосферы.

В то же время военный эксперт Алексей Арестович считает, что российские оккупанты устраивают затяжную войну, чем хотят истощить Украину и дискредитировать нашу страну в глазах западных партнеров.

Ранее экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж озвучил "задачу номер один" для Путина на ближайшее время.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина будет считать победой в этой войне за независимость.

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