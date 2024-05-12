Євробачення 2024: хто виграв фінал і скількі балів дали Україні
Євробачення 2024 завершилося 11 травня у Швеції. Фінал шоу подарував не тільки ім'я переможця, а й багато яскравих вражень глядачам.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто виграв пісенний конкурс цього року, яке місце посіли представниці України Alyona Alyona і Jerry Heil, а також пропонує подивитися найяскравіші виступи фіналу.
Хто виграв Євробачення 2024
Перемогу у 68-му пісенному конкурсі, що проходив у шведському Мальме на місцевій "Мальме-Арені" здобув представник Швейцарії Nemo з піснею "The Code".
Саме цей артист отримав у сумі найбільшу кількість балів від глядачів грандіозного дійства і членів національних журі.
Фінальні результати Євробачення 2024 (фото: скріншот)
Яке місце посіла Україна і скільки нам дали балів
За результатами Євробачення 2024 представниці України Alyona Alyona і Jerry Heil, які виконували пісню "Teresa & Maria" й виступали у фіналі під номером "2", посіли третє місце. В сумі конкурсний номер наших артисток отримав 453 бали.
Варто нагадати, що це доволі високий результат. Останніми роками Україна стабільно потрапляла у топ-10: у 2021-му Go_A посіли 5 місце, у 2022-му Kalush Orchestra здобули перемогу, а у 2023 році дует TVORCHI опинилися 6-ми.
Найкращі виступи у фіналі Євробачення 2024
Пропонуємо вам подивитися кращі виступи, які були представлені у фіналі конкурсу.
Baby Lasagna - "Rim Tim Tagi Dim"
Slimane - "Mon Amour"
alyona alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria"
Nemo - "The Code"
Eden Golan - "Hurricane"
Хто перемагав у Євробаченні останні 10 років
Зазначимо, що для Швейцарії цьогорічний тріумф - третя перемога на пісенному конкурсі.
До цього Швейцарія кожного року посилала своїх виконавців на дійство, крім 1995, 1999, 2001 і 2003 років.
Якщо говорити про останні 10 років, то Україну можна назвати однією з найуспішніших представниць на Євробаченні. Нашим артистам з 2014 року двічі щастило підіймати кришталевий мікрофон над головою.
У цьому показнику з нами зрівнялася лише Швеція, яка теж два рази тріумфувала на Євробачення за останнє десятиріччя.
Загалом же список переможців виглядає таким чином:
- 2013 - Данія (Еммелі де Форест - "Only Teardrops")
- 2014 - Австрія (Кончита Вурст з піснею "Rise Like a Phoenix")
- 2015 - Швеція (Монс Сельмерлев - "Heroes")
- 2016 - Україна (Джамала - "1944")
- 2017 - Португалія (Салвадор Собрал - "Amar Pelos Dois")
- 2018 - Ізраїль (Нетта - "Toy")
- 2019 - Нідерланди (Дункан Лоренс - "Arcade")
- 2020 року конкурс було скасовано через пандемію COVID-19
- 2021 - Італія (Maneskin - "Zitti e buoni")
- 2022 - Україна (Kalush Orchestra - "Stefania")
- 2023 - Швеція (Лорін - "Tattoo")
Хто може представити Україну на Євробаченні 2025
Охочих представляти Україну на пісенному конкурсі завжди вистачало. Про це свідчить хоча б кількість заявок на Нацвідбір, який проводить в нашій країні навіть під час повномасштабної війни.
Останнім часом про своє бажання поїхати на Євробачення говорили навіть імениті артисти.
Зокрема, в інтерв'ю РБК-Україна Оля Полякова зізнавалася, що хотіла б представити нашу країну на музичному конкурсі.
"Я впевнена, що моя енергія та багаторічний досвід на сцені принесли б дуже хороший результат", - впевнено заявила вона.
Ще одна популярна співачка ROXOLANA казала у розмові з РБК-Україна, що готова боротися за участь у конкурсі, як тільки у неї з'явиться "та сама пісня".
Окрім того, як свідчить практика, багато артистів ледь не щороку подаються на Національний відбір.
До речі, дивіться історичний виступ першого представника України на Євробаченні.
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