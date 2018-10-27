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"Готовился два месяца": боец ВСУ сделал предложение известной актрисе

STYLERЖизнь    27.10.2018 - 13:56
Фото: Боец ВСУ заплетает косу девушке (facebook.com)
Фото: Боец ВСУ заплетает косу девушке (facebook.com)

Мужчина учил речь "все свободное время"

Украинский военнослужащий Виталий Аверин рассказал, как готовился сделать предложение известной актрисе и волонтеру Алле Мартынюк. Об этом он рассказал "Фактам".

"Я готовился к этому два месяца, написал в «Заметках» на телефоне речь, учил ее все время. Но чем ближе подходило время, тем сильнее волновался. Никогда в жизни, в том числе на фронте, я не испытывал похожего волнения", - сказал он.

Более того, рассказал Аверин, после этого ему говорили, что "на нем не было лица".

"Бледный, глаза круглые, постоянно воду пью, потому что в горле пересыхает. Думали, я за танец так трясусь. А я даже не помнил, как станцевал. Когда ведущий объявил, что Виталий Аверин «хочет что-то сказать», у меня язык к небу прилип, я начал задыхаться… Не знаю, что со мной произошло", - подчеркнул он.

Кстати, Владимир Борисенко и Люба Юнак, известная как Лавика, стали мужем и женой. Популярные украинские артисты - певица Лавика и участник группы BRO Borisenko Brothers Владимир Борисенко - узаконили свои отношения. Интересно, что Люба (настоящее имя Лавики - Ред.) не хотела свадьбу.

Напомним, известная украинская певица Ирэна Карпа, которая уже давно живет в Париже, не так давно вышла замуж в третий раз. Но медового месяца у молодых пока не было, по словам Ирэны - пока не до него.

Ранее мы писали, что в Киеве на премьере комедии "Скажене Весілля" поженили пару.

 

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