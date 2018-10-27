ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

"Готувався два місяці": боєць ЗСУ зробив пропозицію відомій актрисі

STYLERЖиття    27.10.2018 - 13:56
Фото: Боєць ЗСУ заплітає косу дівчині (facebook.com)
Фото: Боєць ЗСУ заплітає косу дівчині (facebook.com)

Чоловік вчив промову "весь вільний час"

Український військовослужбовець Віталій Аверін розповів, як готувався зробити пропозицію відомій актрисі й волонтеру Аллі Мартинюк. Про це він розповів "Фактами".

"Я готувався до цього два місяці, написав у «Нотатках» на телефоні мова, вчив її весь час. Але чим ближче підходив час, тим сильніше хвилювався. Ніколи в житті, в тому числі на фронті, я не відчував подібного хвилювання", - сказав він.

Більше того, розповів Аверін, після цього йому говорили, що "на ньому не було лиця".

"Блідий, очі круглі, постійно воду п'ю, бо в горлі пересихає. Думали, я за танець так трясуся. А я навіть не пам'ятав, як станцював. Коли ведучий оголосив, що Віталій Аверін «хоче щось сказати», у мене язик прилип до неба, я почав задихатися... Не знаю, що зі мною сталося", - підкреслив він.

До речі, Володимир Борисенко і Люба Юнак, відома як Лавіка, стали чоловіком і дружиною. Популярні українські артисти - співачка Лавіка і учасник групи BRO Borisenko Brothers Володимир Борисенко - узаконили свої стосунки. Цікаво, що Люба (справжнє ім'я Лавіки - Ред.) не хотіла весілля.

Нагадаємо, відома українська співачка Ірена Карпа, яка вже давно живе в Парижі, не так давно вийшла заміж втретє. Але медового місяця у молодих поки не було, за словами Ірени - поки ще не до нього.

Раніше ми писали, що в Києві на прем'єрі комедії "Скажене Весілля" одружили пару.

 

Новини України предложение
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся