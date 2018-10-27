"Готувався два місяці": боєць ЗСУ зробив пропозицію відомій актрисі

Фото: Боєць ЗСУ заплітає косу дівчині (facebook.com)

Чоловік вчив промову "весь вільний час"

Український військовослужбовець Віталій Аверін розповів, як готувався зробити пропозицію відомій актрисі й волонтеру Аллі Мартинюк. Про це він розповів "Фактами".

"Я готувався до цього два місяці, написав у «Нотатках» на телефоні мова, вчив її весь час. Але чим ближче підходив час, тим сильніше хвилювався. Ніколи в житті, в тому числі на фронті, я не відчував подібного хвилювання", - сказав він.

Більше того, розповів Аверін, після цього йому говорили, що "на ньому не було лиця".

"Блідий, очі круглі, постійно воду п'ю, бо в горлі пересихає. Думали, я за танець так трясуся. А я навіть не пам'ятав, як станцював. Коли ведучий оголосив, що Віталій Аверін «хоче щось сказати», у мене язик прилип до неба, я почав задихатися... Не знаю, що зі мною сталося", - підкреслив він.

До речі, Володимир Борисенко і Люба Юнак, відома як Лавіка, стали чоловіком і дружиною. Популярні українські артисти - співачка Лавіка і учасник групи BRO Borisenko Brothers Володимир Борисенко - узаконили свої стосунки. Цікаво, що Люба (справжнє ім'я Лавіки - Ред.) не хотіла весілля.

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