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Холодно и дожди: синоптики дали неутешительный прогноз

STYLERЖизнь    14.03.2019 - 06:18
Холодно и дожди: синоптики дали неутешительный прогноз
Погода в Украине 14 марта принесет дожди и холод (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине все еще не побалует весенним теплом

Погода в Украине в четверг, 14 марта, будет дождливой на Западе, а также в Черниговской, Винницкой и Житомирской областях. На остальных территориях будет сухо, передает Украинский гидрометцентр.

Температура ожидается довольно прохладная, сравнительно с совсем недавним теплом - на Западе +8... +10 градусов, на Востоке +5... +7 тепла.

Ветер будет умеренным - от 5 до 10 метров в секунду.

Холодно и дожди: синоптики дали неутешительный прогноз

Погода в Украине 14 марта принесет дожди и прохладу (фото: meteo.gov.ua)

В православной традиции 14 марта отмечают день Авдотьи (Евдокии). В народе верили, если в этот день солнечно и тепло, значит, всю весну погода будет хорошей.

Ранее мы публиковали фото и видео последствий разрушительного урагана, который пронесся Украиной в понедельник, 11 марта.

А также сообщали о том, как получить компенсацию, если вы стали жертвой непогоды.

Синоптики рассказали о погоде в Украине 14 марта Завтра в Украине ожидается до +11
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