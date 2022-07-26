Какие овощи и фрукты можно консервировать, сушить и замораживать в августе: готовим запасы на зиму
Август считается самым лучшим месяцем, чтобы делать запасы на зиму. Именно в конце лета дозревает большинство овощей и фруктов, а цены на рынках к этому времени уже стабилизируются.
Что нужно консервировать, замораживать, сушить и есть в августе - читайте в материале ниже.
Свежие овощи и фрукты в августе должны составлять большую часть рациона - это запас вашего организма витаминами перед осенью и зимой.
А еще в конце лета нужно активно запасаться вкусными продуктами на зиму - сушить, замораживать, варить компоты и варенье, делать аджику и консервацию из овощей.
Какие овощи нужно запасать в августе
В августе начинают дозревать более поздние культуры овощей, которые отлично подходят для ежедневного рациона и для консервации. Уже можно делать различные салаты, аджику и закручивать в банки заготовки для различных блюд.
- Помидоры
- Болгарский перец
- Баклажаны
- Кабачки
- Огурцы
- Тыква
- Буряк
- Морковь
- Перец чили (острый перец)
- Кукуруза
- Зелень - почти все виды в августе цветут по второму и даже третьему разу
- Фасоль и нут
- Чеснок
Какие фрукты нужно запасать в августе
В августе дозревают многие полезные фрукты. Ягоды уже отходят, но им на смену приходят сочные персики и арбузы. Не все фрукты годятся для заморозки или консервации, но вот насытить организм витаминами и минералами они помогут.
- Яблоки
- Персики и нектарины
- Груши
- Сливы
- Дыни
- Арбузы
- Виноград
- Черника
- Абрикосы
- Крыжовник
- Ежевика
- Облепиха
- Инжир
Кстати, ранее мы писали о том, как сделать заправку для борща на зиму в банке и давали крутые рецепты закруток от итальянских поваров.
А также рассказывали о том, что Клопотенко раскрыл секреты сушки фруктов и ягод на зиму.