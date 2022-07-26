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Какие овощи и фрукты можно консервировать, сушить и замораживать в августе: готовим запасы на зиму

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Вторник 26 июля 2022 21:47
Какие овощи и фрукты можно консервировать, сушить и замораживать в августе: готовим запасы на зиму Фото: Какие овощи и фрукты нужно запасать на зиму в августе (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Август считается самым лучшим месяцем, чтобы делать запасы на зиму. Именно в конце лета дозревает большинство овощей и фруктов, а цены на рынках к этому времени уже стабилизируются.

Что нужно консервировать, замораживать, сушить и есть в августе - читайте в материале ниже.

Свежие овощи и фрукты в августе должны составлять большую часть рациона - это запас вашего организма витаминами перед осенью и зимой.

А еще в конце лета нужно активно запасаться вкусными продуктами на зиму - сушить, замораживать, варить компоты и варенье, делать аджику и консервацию из овощей.

Какие овощи нужно запасать в августе

В августе начинают дозревать более поздние культуры овощей, которые отлично подходят для ежедневного рациона и для консервации. Уже можно делать различные салаты, аджику и закручивать в банки заготовки для различных блюд.

  • Помидоры
  • Болгарский перец
  • Баклажаны
  • Кабачки
  • Огурцы
  • Тыква
  • Буряк
  • Морковь
  • Перец чили (острый перец)
  • Кукуруза
  • Зелень - почти все виды в августе цветут по второму и даже третьему разу
  • Фасоль и нут
  • Чеснок

Какие фрукты нужно запасать в августе

В августе дозревают многие полезные фрукты. Ягоды уже отходят, но им на смену приходят сочные персики и арбузы. Не все фрукты годятся для заморозки или консервации, но вот насытить организм витаминами и минералами они помогут.

  • Яблоки
  • Персики и нектарины
  • Груши
  • Сливы
  • Дыни
  • Арбузы
  • Виноград
  • Черника
  • Абрикосы
  • Крыжовник
  • Ежевика
  • Облепиха
  • Инжир

Кстати, ранее мы писали о том, как сделать заправку для борща на зиму в банке и давали крутые рецепты закруток от итальянских поваров.

А также рассказывали о том, что Клопотенко раскрыл секреты сушки фруктов и ягод на зиму.

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