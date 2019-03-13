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Киевская Рапунцель: юная школьница отрастила самую длинную косу (видео)

STYLERЖизнь    13.03.2019 - 09:22
Киевская Рапунцель: юная школьница отрастила самую длинную косу (видео)
Школьница из Киева отрастила самые длинные волосы в Украине (коллаж РБК-Украина)

Рекордсменка не планирует останавливаться на достигнутом

Киевская школьница Елена Корзенюк установила новый рекорд длины волос среди детей - 2 метра 35 сантиметров. Девочке 15 лет и она ни разу в жизни не стриглась, сообщает ТСН.

Елена рассказала, как ухаживает дома за волосами - голову она моет один раз в неделю, а расчесывается каждое утро. Девочка первый раз в парикмахерской и даже кончики ни разу в жизни не стригла.

В жизни она редко ходит с распущенными волосами - в основном носит хвосты, гульки и косы.

"Росли, росли и выросли. Нравятся длинные волосы. Сейчас жалко обрезать. Нужно больше подбирать, потому что иногда наступаю", - рассказывает школьница.

 

Школьница из Киева отрастила самые длинные волосы в Украине (фото: facebook.com)

После того как несколько парикмахеров выровняли волосы девочки, представители Книги рекордов Украины приступили к замерам "по методике скальпа" (волосы отмеряют от начала роста волос на лбу до самой длинной пряди). Они зафиксировали длину 2,35 метра.

Девочка не планирует обрезать волосы в ближайшее время. Ее цель - 2,5 метра.

Заметим, что "детский рекорд" девочки отличается от "взрослого" всего на 10,5 сантиметров. Последний принадлежит Кристине Кречковской из Дрогобыча.

К слову, руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова сообщила, что будет инициировать внесение украинской рекордсменки в ​​мировую Книгу рекордов Гиннеса, в которой на данный момент рекорд самых длинных детских волос аргентинской школьницы составляет 170,5 см.

Школьница из Киева отрастила самые длинные волосы в Украине (видео: YouTube/ТСН)

К слову, в Одессе живет 28-летняя "Рапунцель", которая недавно впечатлила сеть своими шикарными волосами.

Ранее мы сообщали, что в сети отыскали самую красивую девушку-кондуктора. У девушки есть множество увлечений, однако она убеждена, что именно работа кондуктором на данный момент приносит ей самые приятные эмоции.

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