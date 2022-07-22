КПИ без МАФов: в Киеве возле метро сносят ларьки, которые стояли там годами (видео)

В Киеве продолжают сносить МАФы, которые стояли в столице годами. Во время войны эти киоски мешают горожанам быстро спускаться в укрытия.

О такой новости сообщает КГГА.

Почему сносят МАфы

Демонтаж производится на основании решения, принятого Советом обороны города Киева. Речь идет о перемещении временных сооружений из локаций, где они препятствуют доступу населения к укрытиям.

Одной из таких территорий, полностью очистившихся от МАФов, чтобы освободить путь к укрытиям, является локация вокруг станции метро "Политехнический институт". Отмечается, что там провели благоустройство – асфальтирование и озеленение.

Предприниматели, имеющие разрешительные документы, могут выбрать другое место для работы.

Смотрите на видео, как сейчас выглядит место, где МАФы стояли годами.

Как выглядело КПИ ранее

Вот так располагались киоски возле метро "Политехнический институт" уже много лет, мешая людям нормально пройти.

МАФы на КПИ выглядели так (фото: sbo.ua)