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Квартал 95 вляпался в громкий скандал: украли чужие шутки

STYLERЖизнь    14.06.2020 - 08:38
Квартал 95 вляпался в громкий скандал: украли чужие шутки
Квартал 95 попал в новый скандал из-за Дизель Шоу (коллаж: РБК-Украина)

Сеть была шокирована увиденным

Юмористический проект "Дизель шоу" обвинил "Квартал 95" в воровстве шуток. Плагиат со стороны коллег был проиллюстрирован в ролике, который 13 июня был опубликован в соцсети Instagram.

Между двумя украинскими юмористическими проектами возник серьезный конфликт. Он связан с тем, что во время недавнего выступления студии "Квартал 95" использовали шутки, с которыми "дизеля" выступали в 2015 году.

"Наверное мыши, которые съели зерно в Госрезерве, устроились авторами к коллегам из "Квартала". И теперь сценарии можно не выдумывать, а просто переснимать чужие номера. Приятно, что нас уже считают "живыми классиками", но авторское право в нашей стране никто не отменял. Или мы чего-то не знаем?!" - указано в сообщении к видео.

Квартал 95 попал в новый скандал из-за Дизель Шоу

Некоторых подписчиков удивил такой поступок "квартальцев". Другие, напротив, посчитали, что "Дизель шоу" повели себя некорректно. Поскольку не стали изначально обсуждать проблему с коллегами, а решили сразу выставить на всеобщее обозрение:

  • Воровать - очень подло.
  • У Вас намного лучше.
  • Не вижу ничего ужасного... Неприятная ситуация, но, если "Дизель шоу" имеет притензии, то почему эту ситуацию не прояснить с самим "Кварталом"?
  • Ну, у вас же была шутка только про английский язык, а в "Квартале" про большинство уроков.
  • Номера совершенно разные.
  • Вам жалко?

Квартал 95 вляпался в громкий скандал: украли чужие шутки

Квартал 95 попал в новый скандал из-за Дизель Шоу

Квартал 95 вляпался в громкий скандал: украли чужие шутки

Квартал 95 вляпался в громкий скандал: украли чужие шутки

Напомним, на росТВ показывают сериал "Квартала 95".

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Автор: Дарья Яновская

Теги Новости Украины Квартал 95
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