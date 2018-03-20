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Легендарная "Мрия" совершила первый полет над Украиной после модернизации (видео)

STYLERLIFE        20.03.2018 - 08:37
Фото: "Мрия" (РБК-Украина)
Фото: "Мрия" (РБК-Украина)

В апреле Ан-225 будет выполнять коммерческие рейсы

Легендарный украинский самолет-гигант "Мрия" снова поднялся в воздух после ремонта и модернизации. Невероятные кадры полета Ан-225 были показаны в сюжете ТСН.

После ремонта двигатели легко подняли самый большой и самый мощный самолет в мире в воздух. Пилоты взлетели на высоту около 12 километров и провели тестирование нового навигационного оборудования.

"Наши конструкторы внедрили очередную серию доработок в части авионики, такая модернизация идет непрерывно", - пояснил директор авиакомпании "Авиалинии Антонова" Михаил Харченко.

После двухчасового полета Ан-225 вернулся на родной аэродром в Гостомеле.

"Полет прошел очень хорошо, оборудование работает просто замечательно. Удивительно, самолет не летал полтора года, но он хоть сегодня готов в коммерческий рейс", - рассказал после испытания командир экипажа Дмитрий Антонов.

Видео: "Мрия" (YouTube/ТСН)

"Мрию" готовят к выполнению коммерческих рейсов в Азию в начале апреля.

Подробности на предприятии "Антонова" пока не раскрывают, однако уже известно, что в планах перевозки больших грузов.

Кстати, украинский самолет-гигант поразил бразильцев.

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Теги: самолет, антонов, Мрия
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