Легендарна "Мрія" здійснила перший політ над Україною після модернізації (відео)

У квітні Ан-225 виконуватиме комерційні рейси

Український легендарний літак-гігант "Мрія" знову здійнявся у повітря після ремонту та модернізації. Неймовірні кадри польоту Ан-225 були показані в сюжеті ТСН.

Після ремонту двигуни легко підняли найбільший і найпотужніший літак у світі в повітря. Пілоти злетіли на висоту майже в 12 кілометрів і провели тестування нового навігаційного обладнання.

"Наші конструктори впровадили чергову серію допрацювань у частині авіоніки, така модернізація йде безперервно", - пояснив директор авіакомпанії "Авіалінії Антонова" Михайло Харченко.

Після двогодинного польоту Ан-225 повернувся на рідний аеродром у Гостомелі.

"Політ пройшов дуже добре, обладнання працює просто чудово. Дивовижно, літак не літав півтора року, але він хоч сьогодні готовий в комерційний рейс", - розповів після випробовування командир екіпажу Дмитро Антонов.

Відео: "Мрія" (YouTube/ТСН)

"Мрію" готують до виконання комерційних рейсів до Азії на початку квітня.

Подробиці на підприємстві "Антонова" поки не розкривають, проте вже відомо, що у планах перевезення надвеликих вантажів.

До речі, український літак-гігант вразив бразильців.