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Перевод часов: о чем важно не забыть всем украинцам

STYLERЖизнь    30.03.2019 - 13:11
Перевод часов: о чем важно не забыть всем украинцам
Фото: Перевод часов на летнее время (коллаж РБК-Украина)

Переход на летнее время может сказываться на здоровье многих украинцев

Перевод часов на летнее время в Украине в 2019 году состоится в ночь с 30 на 31 марта, то есть в ночь с субботы на воскресенье.

О чем нудно помнить украинцам в связи с переводом часов? Прежде всего – о том, что время нужно перевести на час вперед, ведь на час назад стрелки часов переводят при переходе на зимнее время. Не перепутайте!

Также стоит помнить о том, что Укрзализныця уже подкорректировала график поездов в связи с переводом часов. Для удобства и для того, чтобы не перепутать график поездов, билетах, которые украинцы покупают на день перевода часов 31 марта уже указано время с учетом "нового" времени.

Кстати, переход на летнее время проходит в более чем сотне стран мира. При этом во многих странах время от времени говорят о том, что надо давно отменить перевод часов. Аргументы "за" и "против" перевода стрелок часов звучат сегодня все чаще. Так, недавно Европейский парламент проголосовал за отмену практики перевода часов с 2021 года. 

Впрочем, это голосование – не последнее, и его еще будут обсуждать в ЕС, чтобы выработать общую позицию на этот счет. Сейчас законы ЕС обязывают участников блока переводить стрелки часов на летнее время в последнее воскресенье марта и на зимнее - в последнее воскресенье октября соответственно.

Перевод часов: о чем важно не забыть всем украинцамФото: Перевод часов в Украине и в Европе (РБК-Украина)

О чем еще следует помнить украинцам при переводе часов? Среди важных аспектов – влияние перехода на летнее время на здоровье. Так, в этот период стоит быть особенно внимательными тем, кто имеет какие-либо хронические болезни, особенно – болезни сердечно-сосудистой системы.

Врачи также говорят, что в период перевода часов увеличивается количество случаев вызова скорой из-за гипертонического криза и по другим причинам.

Тем, у кого есть какие-либо проблемы со здоровьем, в день перевода времени на летнее доктора советуют заранее мысленно настраиваться на время, которое наступит после перевод часов. Также стоит на этот период отказаться от алкоголя, жирной и слишком соленой пищи, пить больше воды и травяного чая. Ежедневно много двигаться и питаться сбалансированно – универсальные советы, которые помогут, чтобы перевод часов никак не сказался на организме.

Напомним, ранее Укрзализныця опубликовала информацию о том, каким будет график поездов после перехода на летнее время.

Также сообщалось, когда именно нужно переводить часы и при этом не почувствовать значительных изменений в самочувствии.

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