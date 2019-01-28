Позор и срам: журналист показал ужасы международного поезда "Укрзализныци"

Он написал, что такие вагоны отправляли в гетто

Известный закарпатский журналист Ростислав Бегеш показал условия международного поезда "Укрзализныци" по направлению Киев-Кошице, в котором он ехал в командировку в Словакию. Соответствующее видео он опубликовал на своей Facebook-странице.

Бегеш написал, что такие вагоны отправляли разве что в гетто. Также он отметил, что билет на поезд стоит недешево.

Отметим, что согласно расписанию, в таком вагоне придется ехать 20 часов 24 минуты. А билет стоит около 1,5 тысяч гривен.

"Это ужас. Мягкий вагон, который "Укрзализныця" отправляет за границу "Киев-Кошице". Такое впечатление, что в таких вагонах отправляли в гетто. Позор и срам. И цена за билет не из дешевых", - написал журналист в своей заметке.

Видео: facebook.com/rostyslav.behesh

Пользователи сети поддержали возмущение журналиста и поделились собственным негативным опытом поездок "Укрзализныцей".

"Я на днях был в Польше и Словакии, честно говоря ох***ваю от всего, когда я приехал в Украину", - поддержал журналиста Макс Мінькевич.

"Уж как-то так путешествовал из Киева. Все что мог сделать проводник, так это принести два одеяла, которые не особо помогали в промерзшем вагоне с минусовой температурой. Это было где-то четыре года назад. Вижу, с того времени ничего не изменилось", - поделился опытом Eduard Laslo.

Скриншот комментариев: facebook.com/rostyslav.behesh

Напомним, ранее мы писали о том, что известный украинский дипломат жестко раскритиковал экспресс Киев-Борисполь. Он написал, что "такого нет даже в Зимбабве".

Кстати, недавно пассажирам Черновцы-Киев пришлось спать в куртках и шубах из-за страшного холода. Подобная ситуация повторилась и в поезде Днепр-Лисичанск - в поезде было 11 градусов выше нуля.

Мы также сообщали о том, что в сети показали, в каком плачевном состоянии находится плацкартный вагон поезда Бердянск-Киев.