Православная церковь Украины начала действовать за рубежом (фото)

Православная церковь Украины начала действовать в Словении. 31 марта состоялась литургия в храме святого Урха. Богослужение провели украинский и словенский священники - протоиерей В.Кучирка и Алеш Томашевич, сообщили в украинском посольстве в этой стране в Facebook.

Также в сети были опубликованы соответствующие фотографии.

Первую литургию святого Василия Великого посетили посол Михаил Бродович со своей супругой, а также сотрудники посольства и представители украинской общины в Словении.

Фото: в Словении начала действовать церковь ПЦУ (facebook.com/UKRinSLO)

В дипломатическом представительстве поблагодарили архиепископа монсеньера Станислава Зорю, у которого есть полномочия главы словенской церкви. Именно он предоставил возможность проводить богослужения в этом храме.

Фото: храм святого Урха в Словении (facebook.com/UKRinSLO)

В комментариях к сообщению пользователи сети выражают радость от такого события.

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