Предновогодние выходные: украинцев предупредили о сильных морозах

Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Киеве на выходных немного похолодает, также ожидаются незначительные осадки

В Украине в эти выходные 29-30 декабря ожидаются осадки в виде снегопадов и дождей. Также ощутимо снизится температура. Об этом говорится в сообщении Погода УНИАН.

В субботу жителям восточных областей нужно готовиться к сильным морозам.

В Киеве 29 декабря прогнозируется снег. Температура воздуха в ночное время составит около -6 градусов, днем будет -1 градус. В воскресенье в столице осадков не будет. Ночью температура составит -2 градуса, а днем -1 градус.

Иллюстративное фото: (pixabay.com/Free-Photos)

Во Львове завтра пройдет снег с дождем. Осадки прогнозируются также и в воскресенье. 29 декабря температура ночью составит +1 градус и +2 градуса днем. 30-го декабря будет 0 градусов и +3 градуса соответственно.

В Луцке в субботу будет снег с дождем, а в воскресенье - снегопад. На выходных ночью будет +1 и 0 градусов, а в дневное время +2 и +4 градуса.

Карта погоды на 29 декабря (скрин: pogoda.unian.net)

Жителей Винницы завтра ожидает снегопад, а в воскресенье - снег с дождем. Столбики термометров покажут в субботу от -2 до +1 градуса, а 30 декабря маскимум +1 градус

В Одессе будет пасмурно и без осадков. В субботу температура в ночное время составит -4 градуса и +4 градуса днем. 30 декабря будет -2 градуса и 0 градусов соответственно.

Иллюстративное фото: РБК-Украина

В Харькове завтра и послезавтра осадки не прогнозируются, беудет переменная облачность. Ночью температура в субботу -15 градусов и днем -7 градусов; в воскресенье от -12 до -11 градусов.

В Днепре в субботу ожидаются снегопады, зато в воскресенье - без осадков. 29 декабря температура ночью -8 градусов, днем 0 градусов; 30 декабря температура воздуха -7 и -5 градусов соответственно.

Карта погоды на 30 декабря (скрин: pogoda.unian.net)

В Симферополе в субботу будет ливень, который в воскресенье слегка поутихнет до простого дождя. Температура завтра в течение суток будет от -3 до +4 градусов, а в воскресенье от -2 до +4 градусов.

В Мариуполе завтра будет идти снег, а в воскресенье без осадков. Ночью в субботу температура -4 градусов и 0 градусов днем; 30 декабря воздух промерзнет до -6 градусов.

В Краматорске ожидаются осадки только в субботу (выпадет снег). 29 декабря температура ночью будет -6 градусов и днем -2 градуса; 30 декабря - до -7 градусов.

Как сообщалось, ранее народный синоптик Наталка Диденко рассказала, какая погода будет в ночь Нового года в Украине.

Также она предупредила, что на нашу страну надвигается новый циклон, который принесет большинству областей страны дожди и мокрый снег. Без осадков будет только на крайнем востоке.

Напомним, ранее синоптики отмечали, что в Украине до конца текущей недели продолжатся обильные снегопады, и в большинстве областей погода будет морозная.

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