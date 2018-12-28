"На все вкусы": синоптик дала прогноз погоды на последние выходные старого года

Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

В первые дни нового года погода приготовила сюрприз украинцам

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала украинцам о том, какая погода будет в Украине в последние выходные уходящего 2018 года. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Она предупредила, что часть страны будет мерзнуть, местами температура опустится ниже -14 градусов, а в нескольких областях ожидается плюсовая температура.

"Особый уик-энд старого года – завершающий. Прибавится мороза. В ночные часы температура воздуха в Украине составит -2 -9 градусов, в Харьковской, Сумской, Луганской и Черниговской областях местами до -10 -14 градусов. В дневные часы в субботу-воскресенье ожидается от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, на северо-востоке -3 -7 градусов. В западных областях и в южной части около нуля, днем +1 +5 градусов", - сообщила Диденко и добавила, что осадки ожидается небольшие и периодические – снег или дождь, в зависимости от температуры воздуха.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

В столице 29 и 30 декабря ожидается небольшое похолодание в ночное время и незначительные осадки.

"В Киеве 29-30 декабря будет преобладать облачная влажная погода, с небольшими, порой, осадками. Ночью в столице -2 -4 градуса, в ночь на воскресенье до -7 градусов, днем температура воздуха будет колебаться от +2 до -2 градусов", - отметила синоптик.

Кроме того, она уточнила прогноз погоды на новогоднюю ночь в Украине.

"Хроника новогодней ночи: температура воздуха -3 -10 градусов, в Харьковской, Луганской и Сумской областях -9 -14 градусов, на юге около нуля. Небольшой снег наиболее вероятен на севере, западе и в центре. На юге и на востоке существенные осадки маловероятны. В Киеве ночью 1 января 2019 года ожидается -3 -5 градусов, местами возможен небольшой снег", - рассказала Диденко и отметила, что в первые дни января снова пойдет снег и похолодает.

"2 января в Украине, кроме южной части, увеличатся осадки и усилится ветер. 3 января усилятся морозы. Планируйте, рассчитывайте, зима – на все вкусы", - подытожила синоптик.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптик рассказала о погоде в первый день 2019 года.

А также рассказывали о том, что синоптик сообщила о "подарке" от атмосферного фронта.