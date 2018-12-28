"На всі смаки": синоптик дала прогноз погоди на останні вихідні 2018 року

Фото: Сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)

У перші дні нового року погода приготувала сюрприз українцям

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла українцям про те, яка погода в Україні буде в останні вихідні 2018 року. Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Вона попередила, що частина країни буде мерзнути, місцями температура опуститься нижче -14 градусів, а в кількох областях очікується плюсова температура.

"Особливий уїк-енд старого року – завершальний. Прибавиться морозу. У нічні години температура повітря в Україні становитиме -2 -9 градусів, у Харківській, Сумській, Луганській і Чернігівській областях місцями до -10 -14 градусів. У денні години в суботу-неділю очікується від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла, на північному сході -3 -7 градусів. У західних областях і в південній частині близько нуля, вдень +1 +5 градусів", - повідомила Діденко і додала, що опади очікується невеликі і періодичні – сніг або дощ, в залежності від температури повітря.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

У столиці 29 і 30 грудня очікується невелике похолодання в нічний час та незначні опади.

"У Києві 29-30 грудня переважатиме хмарна волога погода з невеликими, часом, опадами. Вночі у столиці -2 -4 градуси, в ніч на неділю до -7 градусів, вдень температура повітря буде коливатися від +2 до -2 градусів", - зазначила синоптик.

Крім того, вона уточнила прогноз погоди на новорічну ніч в Україні.

"Хроніка новорічної ночі: температура повітря -3 -10 градусів, у Харківській, Луганській та Сумській областях -9 -14 градусів, на півдні близько нуля. Невеликий сніг найбільш ймовірний на півночі, заході і в центрі. На півдні і на сході суттєві опади малоймовірні. У Києві вночі 1 січня 2019 року очікується -3 -5 градусів, місцями можливий невеликий сніг", - розповіла Діденко та зазначила, що в перші дні січня знову піде сніг і похолодає.

"2 січня в Україні, крім південної частини, побільшає опадів і вітер посилиться. 3 січня посиляться морози. Плануйте, розраховуйте, зима – на всі смаки", - підсумувала синоптик.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптик розповіла про погоду в перший день 2019 року.

А також розповідали про те, що синоптик повідомила про "подарунок" від атмосферного фронту.