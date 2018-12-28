Передноворічні вихідні: українців попередили про сильні морози

Фото: Сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Києві на вихідних трохи похолодає, також очікуються незначні опади

В Україні у ці вихідні 29-30 грудня очікуються опади у вигляді снігопадів і дощів. Також відчутно знизиться температура. Про це йдеться в повідомленні Погода УНІАН.

В суботу жителям східних областей потрібно готуватися до сильних морозів.

У Києві 29 грудня прогнозується сніг. Температура повітря вночі складе близько -6 градусів, вдень -1 градус. У неділю В столиці опадів не буде. Вночі температура становитиме -2 градуси, а вдень -1 градус.

Ілюстративне фото: (pixabay.com/Free-Photos)

У Львові завтра пройде сніг із дощем. Осадки прогнозуються також і в неділю. 29 грудня температура вночі складе +1 градус і +2 градуси вдень. 30-го грудня буде 0 градусів і +3 градуса відповідно.

У Луцьку в суботу буде сніг з дощем, а в неділю - снігопад. На вихідні вночі буде +1 і 0 градусів, а вдень +2 і +4 градуси.

Карта погоди на 29 грудня (скрін: pogoda.unian.net)

Мешканців Вінниці завтра очікує снігопад, а в неділю - сніг з дощем. Стовпчики термометрів покажуть у суботу від -2 до +1 градуса, а 30 грудня маскимум +1 градус

В Одесі буде хмарно і без опадів. У суботу температура вночі становитиме -4 градуси і +4 градуси вдень. 30 грудня буде -2 градуси і 0 градусів відповідно.

Ілюстративне фото: РБК-Україна

У Харкові завтра і післязавтра опади не прогнозуються, беудет мінлива хмарність. Вночі температура у суботу -15 градусів та вдень -7 градусів; в неділю від -12 до -11 градусів.

У Дніпрі в суботу очікуються снігопади, зате в неділю - без опадів. 29 грудня температура вночі -8 градусів, вдень 0 градусів; 30 грудня температура повітря -7 і -5 градусів відповідно.

Карта погоди на 30 грудня (скрін: pogoda.unian.net)

У Сімферополі в суботу буде злива, яка у неділю трохи стихне до простого дощу. Температура завтра протягом доби від -3 до +4 градусів, а у неділю від -2 до +4 градусів.

В Маріуполі завтра йтиме сніг, а в неділю без опадів. Вночі у суботу температура -4 градусів і 0 градусів вдень, 30 грудня повітря промерзне до -6 градусів.

У Краматорську очікуються опади тільки у суботу (випаде сніг). 29 грудня температура вночі -6 градусів і вдень -2 градуси; 30 грудня - до -7 градусів.

Як повідомлялося, раніше народний синоптик Наталка Діденко рассказала яка погода буде у ніч Нового року в Україні.

Також вона попередила, що на нашу країну насувається новий циклон, який принесе більшості областей країни дощі та мокрий сніг. Без опадів буде лише на крайньому сході.

Нагадаємо, раніше синоптики відзначали, що в Україні до кінця поточного тижня продовжаться рясні снігопади, і в більшості областей буде морозна погода.

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