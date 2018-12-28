ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Передноворічні вихідні: українців попередили про сильні морози

STYLERЖиття    28.12.2018 - 21:48
Передноворічні вихідні: українців попередили про сильні морози
Фото: Сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Києві на вихідних трохи похолодає, також очікуються незначні опади

В Україні у ці вихідні 29-30 грудня очікуються опади у вигляді снігопадів і дощів. Також відчутно знизиться температура. Про це йдеться в повідомленні Погода УНІАН.

В суботу жителям східних областей потрібно готуватися до сильних морозів.

У Києві 29 грудня прогнозується сніг. Температура повітря вночі складе близько -6 градусів, вдень -1 градус. У неділю В столиці опадів не буде. Вночі температура становитиме -2 градуси, а вдень -1 градус.

Передноворічні вихідні: українців попередили про сильні морозиІлюстративне фото: (pixabay.com/Free-Photos)

У Львові завтра пройде сніг із дощем. Осадки прогнозуються також і в неділю. 29 грудня температура вночі складе +1 градус і +2 градуси вдень. 30-го грудня буде 0 градусів і +3 градуса відповідно.

У Луцьку в суботу буде сніг з дощем, а в неділю - снігопад. На вихідні вночі буде +1 і 0 градусів, а вдень +2 і +4 градуси.

Передноворічні вихідні: українців попередили про сильні морози

Передноворічні вихідні: українців попередили про сильні морозиКарта погоди на 29 грудня (скрін: pogoda.unian.net)

Мешканців Вінниці завтра очікує снігопад, а в неділю - сніг з дощем. Стовпчики термометрів покажуть у суботу від -2 до +1 градуса, а 30 грудня маскимум +1 градус

В Одесі буде хмарно і без опадів. У суботу температура вночі становитиме -4 градуси і +4 градуси вдень. 30 грудня буде -2 градуси і 0 градусів відповідно.

Передноворічні вихідні: українців попередили про сильні морозиІлюстративне фото: РБК-Україна

У Харкові завтра і післязавтра опади не прогнозуються, беудет мінлива хмарність. Вночі температура у суботу -15 градусів та вдень -7 градусів; в неділю від -12 до -11 градусів.

У Дніпрі в суботу очікуються снігопади, зате в неділю - без опадів. 29 грудня температура вночі -8 градусів, вдень 0 градусів; 30 грудня температура повітря -7 і -5 градусів відповідно.

Передноворічні вихідні: українців попередили про сильні морози

Передноворічні вихідні: українців попередили про сильні морозиКарта погоди на 30 грудня (скрін: pogoda.unian.net)

У Сімферополі в суботу буде злива, яка у неділю трохи стихне до простого дощу. Температура завтра протягом доби від -3 до +4 градусів, а у неділю від -2 до +4 градусів.

В Маріуполі завтра йтиме сніг, а в неділю без опадів. Вночі у суботу температура -4 градусів і 0 градусів вдень, 30 грудня повітря промерзне до -6 градусів.

У Краматорську очікуються опади тільки у суботу (випаде сніг). 29 грудня температура вночі -6 градусів і вдень -2 градуси; 30 грудня - до -7 градусів.

Як повідомлялося, раніше народний синоптик Наталка Діденко рассказала яка погода буде у ніч Нового року в Україні.

Також вона попередила, що на нашу країну насувається новий циклон, який принесе більшості областей країни дощі та мокрий сніг. Без опадів буде лише на крайньому сході.

Нагадаємо, раніше синоптики відзначали, що в Україні до кінця поточного тижня продовжаться рясні снігопади, і в більшості областей буде морозна погода.

Дивіться також:

В Україні завтра очікується сніг з дощем та ожеледиця "На всі смаки": синоптик дала прогноз погоди на останні вихідні 2018 року
Новини України Гідрометцентросадки
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся