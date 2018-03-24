Российскому журналисту "светит" тюрьма за фото с украинским флагом

Позже из аккаунта в соцсети пост исчез

Россиянин, главный редактор "Московского комсомольца" в Чите Евгений Сергиенко в 2015 году разместил в одной из соцсетей фото, на котором стоит с флагом Украины. Снимок сделан на окраине Читы.

Как выяснилось, в марте 2017 года против журналиста открыли дело по статье 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды), пишет Zapretno.info.

"Сегодня я занял одну из господствующих высот и поднял над Читой флаг Украины. Вату трясет от бессильной злобы!"— написал тогда под фото Сергиенко.

Фото: Россиянин флагом Украины (zapretno.info)

Позже из аккаунта в соцсети пост исчез, а сам россиянин был в сети 20 марта.

Журналиста обвинили в "возбуждении вражды и унижении достоинства группы лиц по признаку национальности", предположительно за пост с фотографией.

Сергиенко стали преследовать на основании "материалов оперативной разработки" краевого ЦПЭ. У него дома и на работе прошли обыски, силовиками была изъята компьютерная техника. Когда именно было возбуждено дело и начались следственные действия, а также был ли задержан журналист и избрана ли ему какая-либо мера пресечения, неизвестно.

Как ранее сообщалось, сеть растрогало фото украинских бойцов с ребенком.

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