Російському журналісту "світить" в'язниця за фото з українським прапором

Пізніше з аккаунта у соцмережі пост зник

Росіянин, головний редактор "Московського комсомольця" в Читі Євген Сергієнко в 2015 році розмістив в одній з соцмереж фото, на якому стоїть з прапором України. Знімок зроблений на околиці Чити.

Як з'ясувалося, у березні 2017 року проти журналіста відкрили справу за статтею 282 КК (збудження ненависті або ворожнечі), пише Zapretno.info.

"Сьогодні я зайняв одну з пануючих висот і підняв над Чито. прапор України. Вату трясе від безсилої злоби!"— написав тоді під фото Сергієнко.

Фото: Росіянин прапором України (zapretno.info)

Пізніше з аккаунта у соцмережі пост зник, а сам росіянин був у мережі 20 березня.

Журналіста звинуватили в "порушенні ворожнечі і приниження гідності групи осіб за ознакою національності", імовірно, за пост з фотографією.

Сергієнко стали переслідувати на підставі матеріалів оперативної розробки" крайового ЦПЭ. У нього вдома і на роботі пройшли обшуки, силовиками була вилучена комп'ютерна техніка. Коли саме було порушено справу і почалися слідчі дії, а також був затриманий журналіст і обраний йому яка-небудь запобіжний захід, невідомо.

Як раніше повідомлялося, мережа зворушила фото українських бійців з дитиною.