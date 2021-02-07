В сети появились фото VIP-камеры Лукьяновского СИЗО: как живут преступники

В сети показали, как выглядит VIP-камера для заключенных в Лукьяновском СИЗО. Проживание в такой камере обойдется в 2 тысячи гривен за сутки. Если брать на больше дней, то выходит дешевле. За 7 дней нужно заплатить 8 тысяч гривен, за месяц - 12 тысяч.

Об этом сообщает " Сегодня ".

Всего в Лукьяновском СИЗО находится 6 таких камер, одна из которых женская. В VIP-камерах стоят 4 односпальные кровати. При этом в обычных камерах заключенные спят на двухъярусных кроватях.

VIP-камеры Лукьяновского СИЗО (фото: Сегодня)

Кроме того, VIP-камеры больше по площади (около 35 кв. м на 4 человек). Здесь сделан свежий ремонт, есть душ, умывальник, туалет, кондиционер, холодильник, телевизор, микроволновка, тумбочки и прочее.

VIP-камеры Лукьяновского СИЗО (фото: Сегодня)

В обычной камере находится 12-14 осужденных, и там на одного человека выделяется примерно 2,5 кв. м.

VIP-камеры Лукьяновского СИЗО (фото: Сегодня)

Также у жителей VIP-камер другое питания, а вот дневная норма у всех заключенных одинаковая, но у "випов" есть возможность выбора. К примеру, вместо мяса можно взять рыбу.

VIP-камеры Лукьяновского СИЗО (фото: Сегодня)

Стоит отметить, что услуга платных камер пользуется популярностью. С 19 мая государство заработало на этом 1 миллион 293 тысячи гривен, 40 тысяч гривен из которых - подарочные сертификаты для заключенных. VIP-камеры заказали 38 человек, среди которых одна женщина.

А так выглядят обычные камеры.

Обычные камеры в Лукьяновском СИЗО (фото: РБК-Украина)