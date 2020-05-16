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В сети продают данные миллионов украинцев: как произошла масштабная утечка и чем это грозит

STYLERЖизнь    16.05.2020 - 17:42
В сети продают данные миллионов украинцев: как произошла масштабная утечка и чем это грозит
Киберпреступность (иллюстративное фото: РБК-Украина)

Кибермошенничество и утечку персональных данных прокомментировали специалисты по цифровой безопасности

Утечка личных данных украинцев и продажа мошенниками информации в сети с помощью Telegram-бота вызвала громкий скандал. Инцидентом занялась СБУ, а ГБР подозревает должностных лиц главного сервисного центра МВД и Государственной миграционной службы в причастности к распространению персональных данных граждан.

Также следователи заявили, что слив произошел не из приложения мобильного приложения "Дия".

Отметим, что после масштабной утечки данных несколько дней Telegram-бот стал продавать персональные данные миллионов украинцев: номера паспортов, регистрация по месту жительства, информация из госреестров, пароли соцсетей, информация о водительских удостоверениях. Вскоре сервис закрыли, но в интернете стали появляться другие.

Как рассказала одна из жертв такого слива Таисия Гайда из Винницы, на днях она обнаружила в сети Telegram-бота, который предлагал купить конфиденциальные данные граждан. Женщина решила проверить, и вскоре обнаружила в базе и себя (прошлый и нынешний паспорта, водительское удостоверение, адрес регистрации), и всю свою семью. Об этом говорится в сюжете "Вікна-Новини".

"Где гарантии, что если завтра произойдет ДТП с какими-нибудь страшными последствиями, и не воспользуются этим водительским удостоверением", - беспокоится она.

На ресурсе хвастались, что имеют более 5 миллионов водительских удостоверений, а еще номера телефонов, пароли соцсетей и кредитные истории. Всего - более 100 миллионов записей. Все продавали за деньги.

В Министерстве цифровой трансформации анализируют, что это может быть старая информация "ПриватБанка" или "Новой почты". Также предполагают, что эти данные уже не первый год свободно продают в сети. А информацию о себе мы отдаем добровольно, говорят специалисты по кибербезопасности.

Их собирают в интернет банках, почтовых службах, а еще в социальных сетях и мобильных приложениях.

Чтобы обезопаситься, IT-специалисты советуют чаще менять пароли (чем длиннее - тем лучше), а также избегать незнакомых сайтов.

Впрочем, полную безопасность это не гарантирует, ведь информацию воруют не у вас, а у тех, кто ее должен защищать, говорит эксперт по кибербезопасности.

"Люди, которые воруют эти данные, в подавляющем большинстве являются сотрудниками этих компаний или органов. Или это могут быть какие-то хакеры со стороны, которые взломали систему защиты, если таковая вообще была", - рассказал эксперт по информационной безопасности Виктор Жора.

В Украине с прошлого года стали внедрять систему электронного следа, чтобы выявить злоумышленников в будущем. В Минцифре успокаивают граждан, у которых персональные данные уже украли.

"Там нет документов, там только данные. Ничего такого уж очень страшного нет. Никакого вреда вам не нанесли. Просто ваши данные были распространены особой, которая не имела права это делать", - рассказали в министерстве.

Также добавляют, что сканов документов нет, поэтому совершить махинации с кредитами аферисты не смогут.

Впрочем, эксперты по кибербезопасности предупреждают, что риск все такие есть.

Видео: Как произошла масштабная утечка в сеть персональных данных украинцев и как защититься

Ранее мы писали о том, что в апреле в Telegram были обнаружены два бота, которые торговали данными украинцев. За деньги по телефонному номеру можно было узнать ФИО пользователя, дату рождения, серию и номер паспорта, прописку и ИНН.

Автор: Владимир Костырин

Теги Новости Украины кибербезопасностьмошенничествокиберпреступностьутечка данных
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