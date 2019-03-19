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Штрафы и 7 лет тюрьмы: как будут наказывать за нарушения на выборах

STYLERЖизнь    19.03.2019 - 12:04
Штрафы и 7 лет тюрьмы: как будут наказывать за нарушения на выборах
Фото: Выборы президента Украины (УНИАН)

Выборы президента – важный процесс, во время которого призывают обращаться в полицию, если увидели какие-либо нарушения

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019-го года. В Министерстве юстиции Украины и в Национальной полиции предупреждают о серьезной ответственности за любые нарушения избирательного процесса.

Какую именно ответственность будут нести граждане и как будут наказывать за нарушения? Рассмотрим подробнее.

За выдачу избирательного бюллетеня для голосования человеку без документа, который подтверждает гражданство Украины, за демонстрацию заполненного бюллетеня любым посторонним лицам грозит штраф от 1700 до 5100 гривен, исправительные работы сроком до 2 лет или ограничение свободы до 3 лет.

Кстати, такое же наказание грозит тем, кто решит вынести избирательный бюллетень за пределы избирательного участка, за фото и видео съемку уже заполненных гражданином избирательных бюллетеней. Также - за голосования во время выборов президента Украины больше чем один раз и за получение избирательного бюллетеня от любого постороннего лица, кроме как от уполномоченного члена избирательной комиссии, который должен выдавать бюллетень в руки.

Также в Украине будут наказывать за опубликованное фото избирательного бюллетеня, потому что разглашение тайны своего волеизъявления влечет за собой уголовное производство и тюремный срок.

Штрафы и 7 лет тюрьмы: как будут наказывать за нарушения на выборах

Фото: Что грозит за нарушение избирательного процесса (Министерство юстиции Украины)

За любое предложение, обещание или непосредственно за предоставление избирателю средств и любого другого имущества, каких-либо льгот или нематериальных активов за любые действия, связанных с реализацией права голоса, за принятие такого обещания, за предложения избирателем получения им какого-либо вознаграждения за голос на выборах, за передачу бюллетеня постороннему лицу гражданам грозит штраф от 1700 до 5100 гривен, исправительные работы сроком до 2 лет, ограничение свободы на срок до 2 лет.

За повреждение избирательных урн будут наказывать лишением свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением гражданина права занимать определенные должности или заниматься определенным видом деятельности на срок от 1 до 3 лет.

В правоохранительных органах призывают: если вы увидели какое-либо нарушение, срочно надо обратиться к главе соответственной избирательной комиссии, официальным наблюдателям и полиции.

Напомним, ранее Парубий заявил, что Россия может вмешиваться в выборы президента Украины.

Кроме того, ранее мы публиковали результаты опроса о кандидатах в президенты по всем регионам Украины.

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