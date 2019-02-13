Скандального епископа УПЦ МП задержали в "Борисполе": что ему грозит

Фото: коллаж РБК-Украина

У священника есть паспорт РФ

Под Киевом в аэропорту Борисполь был задержан настоятель "Десятинного монастыря" на земле Национального музея истории епископ РПЦ в Украине (бывшая УПЦ МП) Гедеон (Юрий Харон), который имеет гражданство РФ. Об этом в среду, 13 февраля, рассказал сам священнослужитель на своей Facebook-странице.

Макаровский епископ недавно был в США, где посетил конгресс и пообщался с американскими политиками.

Как рассказывали в пресс-службе Десятинного монастыря, 5 февраля он по поручению предстоятеля УПЦ МП Онуфрия рассказывал о якобы нападениях радикалов на храмы Московского патриархата, избиениях верующих, притеснениях священиков и далее в том же духе.

По возвращению в Украину, его задержали в аэропорту.

"Готовят на депортацию", - написал Гедеон.

Уроженец Одессы, который "намолился" на две дорогие иномарки за 2-3 миллиона и две квартиры, попросил помолиться за него.

"Владыку Гедеона (Харона) задержали в аэропорту и изъяли паспорт. Ситуация возникла после того как он выступил в США с сообщением о преследовании УПЦ на территории Украины. Как оказалось, эту провокацию устроили сотрудники СБУ...

Фото: facebook.com/gedeon.haron

...Как указано в протоколе, весь этот беспредел чиновники устроили потому, что якобы паспорт числился в числе потерянных/украденных. Естественно, что владыка такой бумаги не писал об утрате паспорта и не мог ее написать т.к. пребывал за границей и мы имеем дело с откровенной расправой властей над неугодными иерархами УПЦ!" - написал в Facebook Александр Вознесенский из Союза православных журналистов.

Также в сети опубликовали фото самого документа.

Фото: facebook.com

Пресс-секретарь Гедеона протодиакон Антоний уточнил, что вместе с епископом задержали и его.

Видео: facebook.com/gedeon.haron

"Нас задержали в аэропорту Борисполя и владыку депортируют. Куда? - Неизвестно. Так как он является гражданином Украины. Родился он в Украине. На данный момент он лишен гражданства. И куда депортируют - просто непонятно", - рассказал он.

Также протодиакон назвал все происходящее "беспределом".

Видео: facebook.com/gedeon.haron

Как сообщалось ранее, 11 фервраля правоохранители Житомирской области начали следственные действия по нарушению права граждан на вероисповедание после того, как священники УПЦ Московского патриархата стали отсылать SMS с угрозами перешедшему к ПЦУ духовенству.

Также мы писали о том, что во временно оккупированном Крыму в Симферополе под угрозой уничтожения оказался собор святых Равноапостольных Владимира и Ольги - единственный украинский православный храм в этом городе. Архиепископ Климент получил от оккупантов предписание об "освобождении помещений".