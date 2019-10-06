Сколько мы платим парламентариям: появились документы (фото)

Зарплата депутатов в Украине - появились документы (коллаж РБК-Украина)

Парламентарии в Украине зарабатывают от 37 до 46 тысяч гривен

Зарплата депутатов в Украине существенно отличается от доходов большинства украинцев. Месячная заработная плата председателей фракций и групп в Верховной Раде в сентябре составила в среднем от 37 тыс. до 46 тыс. гривен. Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос Українських Новин.

Как сообщается, самую большую зарплату получили Дмитрий Исаенко, Михаил Макаренко ("Оппозиционная платформа") и Михаил Цимбалюк ("Батьківщина") – 53 092,44 грн. Председатель "Аграрной партии Украины" Иван Кириленко получил немногим меньше – 52 622,02 грн.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в сентябре получил 43 817,98 гривен, его первый заместитель Александр Корниенко - 43 121,32 гривен. Сопредседатели фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко и Вадим Рабинович получили 38 420 и 37 468,18 гривен соответственно, Юлия Тимошенко (фракция "Всеукраинское объединение "Батьківщина") - 37 172,28 гривен.

Сопредседатели фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов и Ирина Геращенко за сентябрь получили 42 079,04 и 46 286,94 гривен соответственно, председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин - 44 184,1 гривен.

Зарплата депутатов в Украине (документы: ukranews.com)

Сопредседатели группы "За будущее" Виктор Бондар и Тарас Батенко заработали 45 234,97 и 45 234,97 гривен соответственно.

Кроме того, всем депутатам начислено по 41 518 гривен в качестве компенсации расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий.

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