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Когда украинцам ждать потепления: синоптик дала прогноз на ближайшие дни

STYLERЖизнь    17.01.2019 - 10:24
Когда украинцам ждать потепления: синоптик дала прогноз на ближайшие дни
Иллюстративное фото (pixabay)

18 января в Украине ожидается кратковременное улучшение погоды

Народный синоптик Наталка Диденко сообщила, что в ближайшую неделю украинцев ожидают не только холода, но и приятное потепление. Об этом эксперт сообщила в своем блоге на Opinion.ua.

"Пока мы еще не увлеклись морозными узорами грядущего похолодания, стоит напомнить, что 18 января в Украине кратковременно поселится тепло, в течение дня 0 +5 градусов", - пишет Диденко.

Когда украинцам ждать потепления: синоптик дала прогноз на ближайшие дниФото: (www.wetteronline.de)

Также отмечается, что 18-19 января, на Голодную кутью и Крещение, осадков в Украине не предвидится. В Киеве 18 января ожидается теплая погода с дневной температурой воздуха +1 +3 градуса. 

Однако уже на Крещение морозы усилятся. 20 января температура воздуха составит 2 -5 градусов. В начале следующей недели ночью ожидается -8 -14 градусов, на севере и северо-востоке местами -12 -18 градусов. Днем первой половины недели температура будет достигать -5 -12 градусов.

Когда украинцам ждать потепления: синоптик дала прогноз на ближайшие дниИллюстративное фото (pixabay) 

На дорогах Украины вследствие снижения температуры воздуха сразу окрепнет гололедица. 21 января в южной части и востоке ожидается теплая погода, около нуля.

20-22 января в Украине пойдет снег и усилится ветер. В некоторых регионах будет наблюдаться налипание мокрого снега. Минимальная температура воздуха составит -8 -13 градусов, максимальная -4 -9 градусов.

Ранее мы писали в каких областях ожидается потепление.

Кстати, синоптики предупредили, что из-за потепления в Киеве будет гололедица и образуются ледяные сосульки.

Мы также сообщали о том, что власти немецкого города Рупольдинг разрешили проведение соревнований по биатлону, которые накануне отменили из-за непогоды.

 

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