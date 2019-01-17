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Коли українцям чекати потепління: синоптик дала прогноз на найближчі дні

STYLERЖиття    17.01.2019 - 10:24
Коли українцям чекати потепління: синоптик дала прогноз на найближчі дні
Ілюстративне фото (pixabay)

18 січня в Україні очікується короткочасне поліпшення погоди

Народний синоптик Наталка Діденко повідомила, що в найближчий тиждень українців очікують не лише холоди, але і приємне потепління. Про це експерт повідомила у своєму блозі на Opinion.ua.

"Поки ми ще не захопилися морозними візерунками прийдешнього похолодання, варто нагадати, що 18 січня в Україні короткочасно оселиться тепло, протягом дня 0 +5 градусів", - пише Діденко.

Коли українцям чекати потепління: синоптик дала прогноз на найближчі дніФото: (www.wetteronline.de)

Також зазначається, що 18-19 січня, на Голодну кутю і Хрещення, опадів в Україні не передбачається. У Києві 18 січня очікується тепла погода з денною температурою повітря +1 +3 градуси.

Проте вже на Водохреща морози посиляться. 20 січня температура повітря складе 2 -5 градусів. На початку наступного тижня вночі очікується -8 -14 градусів, на півночі і північному сході місцями -12 -18 градусів. Вдень першої половини тижня температура буде досягати -5 -12 градусів.

Коли українцям чекати потепління: синоптик дала прогноз на найближчі дніІлюстративне фото (pixabay)

На дорогах України внаслідок зниження температури повітря одразу зміцніє ожеледиця. 21 січня в південній частині та на сході очікується тепла погода, близько нуля.

20-22 січня в Україні піде сніг і посилиться вітер. У деяких регіонах спостерігатиметься налипання мокрого снігу. Мінімальна температура повітря становитиме -8 -13 градусів, максимальна -4 -9 градусів.

Раніше ми писали у яких областях очікується потепління.

До речі, синоптики попередили, що через потепління в Києві буде ожеледиця і утворються крижані бурульки.

Ми також повідомляли про те, що влада німецького міста Рупольдинг дозволили проведення змагань з біатлону, які напередодні скасували через негоду.

 

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