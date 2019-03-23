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Ужасные последствия вырубки лесов: кто ответит за уничтожение природы

STYLERЖизнь    23.03.2019 - 09:21
Ужасные последствия вырубки лесов: кто ответит за уничтожение природы
Фото: Вырубка леса в Украине (коллаж РБК-Украина)
Катерина Гончарова
Корреспондент Styler и RBC-Lite

Коррупция, нелегальный вывоз древесины и колоссальный вред экологии - далеко не все проблемы этой сферы, считает известный украинский ученый Богдан Проць

В Украине вырубка лесов приводит к серьезным негативным последствиям. Техническая отсталость лесного хозяйства, использование тяжелой, травматичной техники на склонах, плохая организация работы, а также банальная коррупция приводит к тому, что рубки, как правило, проходят варварским образом. Это приводит к масштабным смывам поверхности почвы, из-за чего загрязняются реки, исчезает рыба и не только.

Эрозионные "раны", образовавшиеся на горных склонах, еще долго “кровоточат”. Собирая “сливки” в виде срубленного леса, лесное хозяйство оставляет нам последствия, за которые население должно платить как не напрямую деньгами, то наводнениями, селевыми потоками, уменьшением объема воды в реках и ручьях, размытыми дорогами.

Такое мнение в комментарии для Styler высказал кандидат биологических наук Богдан Проць, директор общественной организации "Дунайско-Карпатская Программа", заведующий отделом ландшафтного и биотического разнообразия Государственного природоведческого музея Национальной академии наук Украины, лауреат международной премии Уитли.

Ужасные последствия вырубки лесов: кто ответит за уничтожение природыФото: Уничтожение лесов в Украине (pixabay.com)

"Последствия вырубки лесов - ужасные. Средств на восстановление леса, как правило, нет. И именно местные жители имеют дело со всеми теми плохими последствиями уничтожения леса. Это существенно уменьшает доходы в туристической отрасли, ведь заработков в горных деревнях не много, и именно зеленый туризм является важным средством их развития. Кроме того, вырубка леса является крайней мерой: лес приносит огромные возможности для заработка, только нужно научиться их получать. Однозначно нужна древесина для жизни, но не такой ценой", - комментирует специалист.

"Из-за чрезмерной и варварской вырубку лесов и климатических изменений, вода в горах исчезает, что также стимулирует усыхание еловых лесных массивов"

Ранее эколог и кандидат биологических наук и президент РМЭО "Екосфера" Оксана Станкевич рассказала, что большинство видео в соцсетях, где разоблачаются масштабы вырубки лесов, не показывают настоящих проблем в этой сфере.

Однако Богдан Проць лишь частично разделяет такое мнение:

"Проблема однозначно непростая. С одной стороны мы имеем техническое отставание способов ведения лесного хозяйства, с другой - полувоенный стиль его управления, где другое мнение, кроме мнения руководства, является неприемлемым. Я думаю, коррупционная составляющая ведения лесного хозяйства привела к его техническому отставанию, что делает невозможным повышение эффективности его ведения".

Все это стимулирует абсолютно неправомерные, варварские меры хозяйствования и полномасштабные рубки лесов. За последние 25 лет количество вырубленного леса выросла на 75%, говорит он.

Ужасные последствия вырубки лесов: кто ответит за уничтожение природыФото: “Когда вырубывают один участок и вывозят лес, образуются глубокие мелиорационные каналы, чем стимулируют усыхание для соседних участков” (pixabay.com)

"Количество нелегальных рубок выросло минимум на 40%. Конечно, везде есть разные люди. Одни, например, используют критику лесного хозяйства, чтобы потом прийти самим к власти и продолжать коррупционную составляющую. Общая тенденция является угрожающей. Она заключается в варварском, не экологическом ведении лесного хозяйства, который имеет абсолютно негативное воздействие на окружающую среду и местное население", - убежден он.

В перспективе чрезмерное уничтожение лесов ведет к еще более серьезным экологическим проблемам.

"С одной стороны, мы имеем также климатические изменения, которые проявляются в уменьшении количества осадков в вегетационный период. С другой, мы имеем чрезмерные вырубки. Температура в горах повышается, в том числе – температура воды, соответственно, испарения повышаются, также уровень поверхностных грунтовых вод снижается, ручьи исчезают, и более того – вода в горах, которую местное население привыкло использовать, просто исчезает. Это одна из наиболее критических негативных последствий и современных тенденций в целом Карпатском регионе", - добавляет Богдан Проць.

"Использование тяжелой, технически отсталой техники при ведении лесохозяйственных работ стимулирует мелиорации склонов. Когда вырубают один участок и вывозят лес, образуются глубокие мелиорационные каналы, чем стимулируют усыхание для соседних участков. Разрушение склона приводит к разрушению всей его гидросети. Начинают формироваться другие водные потоки, стимулируя смывания поверхности почвы. Спуск древесины ручьем стал привычным явлением. Проведение противоэрозионных мероприятий отсутствует. Поэтому последствия вырубки лесов являются столь негативными", - комментирует он.

Ужасные последствия вырубки лесов: кто ответит за уничтожение природыФото: Коррупция не преодолена в лесном секторе, коррупция не преодолена на таможне, в других отраслях” - ученый (коллаж РБК-Украина)

"Во время действия моратория вывозили больше древесины, чем когда мораторий не действовал!"

Некоторое время назад известный украинский ученый и исследователь дикой природы Игорь Загороднюк высказал мнение о том, что в Европе есть спрос на украинскую древесину даже во время действия моратория на вывоз леса. "С одной стороны, нас призывают придерживаться стандартов. А с другой – та же Европа всячески способствует тому, чтобы мы свой лес резали и им продали", - считает он.

Однако Богдан Проць подчеркивает, что в вывозе леса виновата прежде всего сама Украина.

"Как известно, в Украине на вывоз леса был наложен мораторий. Но даже во время действия моратория леса вывозили больше, чем когда мораторий не действовал! Лес подвозят к границе, а там мы имеем таможню, которая это все пропускает. Сколько было случаев, когда представители общественных организаций приезжали на место и спрашивали: "Вот стоят вагоны, что это такое?" Подходил офицер СБУ или других служб и говорил: "Спасибо, что уведомили". А на следующее утро половина поезда (десятки вагонов) или часто несколько таких поездов с древесиной уже не было, так как его ночью перевели в другое место или срочно вывезли за границу. Такие случаи происходят постоянно. Сейчас - уже в меньшей степени, но год или два назад такие случаи имели место буквально массово”.

Поэтому, считает он, именно коррупция в Украине является причиной таких проблем, а не запрос Европы.

"Даже если со стороны Европы есть запрос на нелегальный вывоз древесины, то можно же закрыть границу, не давать вывозить. Это задача именно Украины. В первую очередь надо справиться с коррупцией. Однако мы видим, что коррупция не преодолена в лесном секторе, коррупция не преодолена на таможне, в других отраслях. Это наша вина, и ни в коем случае не Евросоюза. Евросоюз постоянно призывает Украину более решительно бороться с коррупцией", - отмечает ученый.

“Одна из распространенных схем – занижение реального объема древесины”

Сейчас масштабы вывоза леса в Украине меньше. Однако эксперт объясняет это тем, что украинские политики и топ-чиновники находятся в ожидании выборов – президентских и парламентских.

Ужасные последствия вырубки лесов: кто ответит за уничтожение природыФото: Одна из наиболее распространенных схем – занижение реального объема древесины (pixabay.com)

"Я думаю, сказывается определенная критика, и влияет, конечно, период выборов. Во время выборов многие процессы замедляются, в том числе - этот. Для того, чтобы не было негатива, ряд процессов или замедлились, или затухли. Есть люди, которые руководят этими процессами. В дальнейшем все будет зависеть от того, кого выберут, как все будет. Сейчас в этом смысле в Украине царит некоторая неопределенность.

В разные периоды коррупционеры ведут себя по-разному. Но в период хаоса всегда есть вероятность того, что нелегальный вывоз леса будет снова расти. Конечно, кто-то контролирует вывоз древесины за границу. Сейчас трудно сказать, как все будет. Скорее всего, будет негативно. Но может случиться по-разному, если будет политическая воля руководства государства по-настоящему бороться с нелегальными явлениями", – считает он.

По словам ученого, самая большая проблема во время вырубки – это коррупция. Одна из наиболее распространенных схем – занижение реального объема древесины, которая есть в лесу.

"Например, приходит комиссия на какую-то из территорий, ее представителям говорят: "Здесь есть 200 кубических метров древесины на одном гектаре леса". Комиссия фиксирует эти данные. А на самом деле там, скажем, 400 кубометров. Разница между 200 и 400 - просто исчезает: прибыль от продажи этой разницы идет в карманы. Это – лишь один из самых распространенных методов, которых на самом деле немало. По документам – все легально. Нужно очень тщательно считать объемы, чтобы это проследить. А при больших объемах это просто незаметно", - говорит он.

"Вырубка лесов разрушает туризм, разрушает культуру, традиции и будущее населенных пунктов"

Для того, чтобы при вырубке леса заработать максимальное количество денег, коррупционеры часто уменьшают экономическую составляющую этого процесса. Для этого лес спускают вниз с гор как можно быстрее с минимальными затратами.

"Они используют спуск древесины по ручьям: древесина по влажной поверхности легко и быстро съезжает вниз. Тогда не надо строить специальных подвесных сетей, не нужно много задействованных в этом процессе работников. Это все деньги. Спустить древесину ручьем быстрее и дешевле. Однако этот "простой" метод очень вредит природе, в частности, идет заиление рек, объем воды в водоемах становится меньше, потому что смытый грунт задерживается между камнями, река будто постепенно исчезает", - обращает внимание Богдан Проць.

Ужасные последствия вырубки лесов: кто ответит за уничтожение природыФото: Чтобы преодолеть экологические и демографические проблемы, в первую очередь нужно побороть коррупцию, убежден Богдан Проць (pixabay.com)

"Таким образом, мы имеем все те угрожающие последствия, которые получает население этих регионов. Какая-то часть людей, которая живет в горах, участвует в этих коррупционных схемах, а другие - страдают. Вырубка лесов разрушает туризм, разрушает будущее населенных пунктов, разрушает жизни людей. Без воды населенный пункт в горах существовать не будет: люди из него уедут. Это уже происходит. Во многих селах, например, в августе, при высоких температурах воздуха и отсутствующих осадках вода просто исчезает, и большое количество колодцев просто стоят без воды", - вспоминает специалист.

Получается, чтобы преодолеть экологические и демографические проблемы, в первую очередь нужно побороть коррупцию, убежден он.

"Коррупция есть не только в верхних эшелонах власти, но и внизу. Однако схемы сформированы именно наверху. Внизу побороть коррупцию было бы легко: для этого нужна надлежащая работа местных правоохранительных органов. Но, к сожалению, так не происходит. В целом сейчас тенденция – отрицательная с периодическими антикоррупционными мероприятиями, которые длятся довольно недолго (скорее для того, чтобы показать Евросоюзу, что такая борьба присутствует). Если мы возьмем для сравнения проблему вывоза леса два года назад, то да – есть положительные изменения: вывоз древесины уменьшился. Но я считаю, это только временный аспект, связанный с выборами. Чтобы не было негатива, шума в прессе, много таких вещей прекратились. Шум в прессе никому не нужен. Зато все заняты предвыборными обещаниями", - обращает внимание Богдан Проць.

Напомним, ранее эксперт рассказал о страшных экологических последствиях от вырубки деревьев в Украине.

Также в сети показали огромные масштабы вырубки леса в Киеве и Киевской области.

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