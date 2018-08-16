Претенденти на "Оскар" від України: названі фільми (відео)

Колаж РБК-Україна

У список увійшли шість фільмів

Нещодавно Кіноакадемія анонсувала нову номінацію "Оскар". А поки громадськість в шоці, Український Оскарівський комітет опублікував список фільмів, з яких буде обрано претендента на номінацію на найпрестижнішу кінопремію у категорії "Кращий фільм іноземною мовою". Про це повідомляється на Facebook-сторінці комітету.

Відзначимо, що в список увійшли шість фільмів. Зокрема, в число претендентів на номінацію на "Оскар" увійшли такі картини, як:

"Брама" Володимира Тихого

Трейлер фільму "Брама"

"Вулкан" Романа Бондарчука

Трейлер фільму "Вулкан"

"Донбас" Сергія Лозниці

Трейлер фільму "Донбас"

"Кіборги" Ахтема Сеітаблаєва

Трейлер фільму "Кіборги"

"Коли падають дерева" Марисі Нікітюк

Трейлер фільму "Коли падають дерева"

"Міф" Леоніда Кантера

Трейлер фільму "Міф"

Додамо, що 29 серпня в кінотеатрі "Жовтень" відбудеться прес-показ фільму-претендента від України та прес-конференція з цієї нагоди.

Скріншот поста (facebook.com/ukraine.oscars)

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